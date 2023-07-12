Какие книги лучше всего читать перед сном

Перед сном лучше читать бумажные книги или специальные «читалки» с технологией E-Ink, имитирующие лист бумаги, чтобы избежать негативного влияния излучений от экрана смартфона или планшета, так как они могут вызвать бессонницу. Лучше взять легкие, приятные: приключения, сказки, романтические рассказы, где не требуется серьезная мыслительная активность. Создайте условия для последующего отдыха мозга ночью, не нагружайте его перед сном, — отметил Кононов.