Эксперт рассказала о влиянии самооценки на отношения
Психолог-сексолог Екатерина Иванова рассказала, как низкая самооценка влияет на отношения и как можно ее повысить.
Низкая самооценка может серьезно подорвать отношения: мы заслуживаем любовь, уважение и внимание партнера, так как убеждены, что нас не за что любить, объясняет специалист. Мы зависимы от мнения партнера, считаем, что он нас знает лучше. Тревожимся за то, что недостаточно хороши. Сомневаемся в том, что нужны. Требуем от партнера постоянного подтверждения, что он нас любит и хочет. Что мы единственные-неповторимые. Все это нарушает равновесие и вызывает негатив.
Партнер вынужден постоянно доказывать нам нашу «хорошесть». А это выматывает. Самооценка играет важную роль в отношениях с другими людьми, особенно в романтических. Она определяет наше поведение, переживания, восприятие себя и нашу способность устанавливать здоровые границы в отношениях. Адекватная самооценка вызывает у нас позитивное отношение к самому себе. Мы верим в свои способности и ценность. Мы участвуем в отношениях на равных. Открыто и искренне выражаем свои чувства и потребности, так как чувствуем себя достойными любви и поддержки. Но низкая самооценка еще не значит, что ваши отношения не будут счастливыми.
Повысить самооценку и, соответственно, укрепить отношения вам поможет:
- Работа над самопознанием и самопринятием. Работа над самопознанием – процесс, в котором мы узнаем и понимаем себя лучше. Мы задаем себе вопросы о своих мыслях, чувствах, желаниях и ценностях. Мы обращаем внимание на свои сильные стороны, таланты и достижения, на слабые стороны, проблемы и недостатки. Цель этой работы – получить ясное представление о том, кто мы на самом деле и что для нас действительно важно в жизни. Самопринятие – наше отношение к себе, которое основывается на понимании и принятии своих уникальных черт, достоинств и недостатков. Вместо того, чтобы судить и критиковать себя за свои ошибки и несовершенства, мы учимся принимать себя такими, какие мы есть, и любить себя безусловно. Это не означает, что мы перестаем стремиться к личному росту и развитию, а просто признаем и принимаем свою неидеальность и делаем важный шаг к самопринятию и любви к себе. Работа над самопознанием и самопринятием помогает нам лучше узнать и понять себя, развить ощущение собственной ценности и любви к себе. Это важные шаги на пути к личному росту, саморазвитию и благополучным отношениям с другими людьми.
- Поддержка и положительные отношения. Общайтесь с друзьями и близкими людьми, которые будут поддерживать вас и помогать вам улучшить свою самооценку. Регулярно проводите время с людьми, которые вас вдохновляют и подбадривают, объясняет Иванова.
- Напоминание себе о том, что отношения – двусторонний процесс. Даже при низкой самооценке вам необходимо помнить о своих желаниях и границах. Не бойтесь высказывать свои мнения и потребности и находите партнера, который будет поддерживать вас в этом.