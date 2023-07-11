Эксперт рассказала о влиянии самооценки на отношения

Низкая самооценка может серьезно подорвать отношения: мы заслуживаем любовь, уважение и внимание партнера, так как убеждены, что нас не за что любить, объясняет специалист. Мы зависимы от мнения партнера, считаем, что он нас знает лучше. Тревожимся за то, что недостаточно хороши. Сомневаемся в том, что нужны. Требуем от партнера постоянного подтверждения, что он нас любит и хочет. Что мы единственные-неповторимые. Все это нарушает равновесие и вызывает негатив.

Партнер вынужден постоянно доказывать нам нашу «хорошесть». А это выматывает. Самооценка играет важную роль в отношениях с другими людьми, особенно в романтических. Она определяет наше поведение, переживания, восприятие себя и нашу способность устанавливать здоровые границы в отношениях. Адекватная самооценка вызывает у нас позитивное отношение к самому себе. Мы верим в свои способности и ценность. Мы участвуем в отношениях на равных. Открыто и искренне выражаем свои чувства и потребности, так как чувствуем себя достойными любви и поддержки. Но низкая самооценка еще не значит, что ваши отношения не будут счастливыми.