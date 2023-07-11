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«Опасный эксперимент»: психолог предостерегла от провоцирования ревности у партнера

Желание спровоцировать ревность у партнера не является признаком истинной любви и может привести к полному разрыву отношений. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, у каждого человека свои границы допустимого, поэтому этот «опасный эксперимент» может быть воспринят крайне категорично.

Психолог предостерегла от провоцирования ревности у партнера
© Газета.Ru

«Намеки о третьем, подчеркивание качеств третьего, которых нет у партнера, — по сути, это желание вызвать боль, вторгнувшись в личное пространство партнера. <...> Партнер ревнует — не означает любит. Ревность основана на недоверии и сомнениях. Она приводит к обидам, стрессу для обоих партнеров», — продолжила Булгакова.

Она добавила, что само по себе желание вызвать ревность является нездоровым, и, как правило говорит о завышенной или заниженной самооценке провокатора.

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