Психолог предостерегла от провоцирования ревности у партнера

Желание спровоцировать ревность у партнера не является признаком истинной любви и может привести к полному разрыву отношений. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, у каждого человека свои границы допустимого, поэтому этот «опасный эксперимент» может быть воспринят крайне категорично.
«Намеки о третьем, подчеркивание качеств третьего, которых нет у партнера, — по сути, это желание вызвать боль, вторгнувшись в личное пространство партнера. <...> Партнер ревнует — не означает любит. Ревность основана на недоверии и сомнениях. Она приводит к обидам, стрессу для обоих партнеров», — продолжила Булгакова.
Она добавила, что само по себе желание вызвать ревность является нездоровым, и, как правило говорит о завышенной или заниженной самооценке провокатора.