Психолог предостерегла от провоцирования ревности у партнера

Желание спровоцировать ревность у партнера не является признаком истинной любви и может привести к полному разрыву отношений. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредила доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. По ее словам, у каждого человека свои границы допустимого, поэтому этот «опасный эксперимент» может быть воспринят крайне категорично.