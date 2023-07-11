«Замуж не зовут что ли»: как безобидно отвечать на некорректные вопросы

Трудно найти женщину, которой бы не задавали вопрос, ставящий в тупик своей бестактностью. В такой ситуации почти всегда хочется резко ответить, но что если перед вами близкий родственник или же человек, с которым не хотелось бы вступать в открытый конфликт? Учимся выходить из неприятной ситуации как настоящая королева — изящно и с осадочком для задающего такие вопросы.

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Задаем вопрос в ответ

Да, это неприлично, но все же лучше, чем открытая агрессия. Таким способом мы даем человеку понять, что он переходи грань дозволенного. Просто спросите что-то вроде: «А почему вы интересуетесь? Вы хотите об этом поговорить?» и т. п. Чаще всего собеседник замолкает, так как оказывается не готов к ответному «огню».

Отвечаем прямо

Еще одна техника, которая ставит собеседника в тупик. Мало кто ожидает, что вы ответите на щекотливый вопрос прямо. Лучше всего такая тактика работает на самых коварных вопросах, типа: «Почему не заводите детей?» или «Почему ты до сих пор не замужем? Лет-то уже сколько». Ответив на такой прямо, вы не оставляете собеседнику шансов насладиться вашим замешательством. Главное, отвечать уверенно. Это, наверное, самый достойный способ поставить человека на место, поэтому делаем это прилюдно.

Шутить не запрещено

Если вы в хорошем расположении духа и не собираетесь нагнетать, можно отшутиться. Не допускайте ответной агрессии. Если вас спрашивают: «А какая у тебя зарплата?», «Муж такой красивый. Гуляет, наверное?» Вы в праве придумать любую шутку, особенно если такие вопросы вам задают часто. Выработайте свой шаблон.

Просто не отвечайте