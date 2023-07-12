Откуда взялись странные приметы, которым верят роженицы

Перед родами многие женщины испытывают если не страх, то хотя бы тревогу. В такую минуту хочется следовать любым советам и даже суевериям, которые обещают, что все будет хорошо. Но стоит ли это делать?

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«Лента.ру» попросила специалистов прокомментировать мифы, в которые до сих пор верят многие российские роженицы.

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Перекусить на дорожку

Аппетит перед родами, как правило, пропадает. А вот в некоторых приметах и суевериях вокруг родов можно встретить продукты, которые советуют употреблять роженицам. Одни советуют стимулировать роды водой из-под вареных яиц, другие (в том числе некоторые мусульманские богословы) — есть финики.

Если перед родами (когда уже начинаются схватки) выпить воду, где варились два вареных яйца, то можно быстро и без разрывов родить...

А рецепт такой: два яйца залить водой, поставить на небольшой огонь и варить, как только яйца сварятся (приблизительно 15 мин), выключить огонь, а эту воду выпить. Как по мне, не очень аппетитно и гигиенично, но говорят, очень помогает, — пользовательница форума Babyblog.

Комментарий психолога

Елена Черкашина, перинатальный психолог:

Я очень люблю фразу: «Роды не начнутся на голодный желудок». Мы же не можем уснуть, если урчит в животе. Порой от волнения женщина может не испытывать голод, но есть надо. Это ваши силы и энергия для длинной "дистанции" родов. Есть даже определенные продукты и специи, которые, согласно исследованиям, могут влиять на шейку матки и готовность к родам. Если финики — уже научно доказанный способ, то специи, которые являются традиционным способом подготовки, еще не имеют научных подтверждений.

Lenta.ru

Заговоры на удачные роды

Когда-то роженицы боролись с болью при помощи заговоров. Сейчас ту же нишу занимают медитация и так называемые гипнороды.

Чтобы родить без боли, беременной следует надкусить горбушку черного хлеба, проглотить его и сказать: «Хлебушек, на тебя Матушка Богородица смотрела? Во время своих родов телесные муки терпела? Вот и мне так бы смотреть и мук при своих родах не терпеть», — статья на портале Minikar.

В надежде, что это поможет справиться с болью, женщины обращаются к гипнотерапевтам или по совету специалистов практикуют аутотренинг. По словам сторонника гипнородов, психолога Алексея Шестакова, это направление развивали еще советские ученые-практики К.И. Платонов, В.И. Здравомыслов, П.И. Буль.

«К сожалению, в дальнейшем оно оказалось незаслуженно забытым, и я рад, что сейчас интерес к нему начинает возвращаться», — говорит он.

Комментарии психологов

Екатерина Тур, врач, психосоматолог, нейропсихолог:

Заговоры на роды несут в себе больше вреда, чем пользы. Все дело в смещении фокуса внимания: когда будущая мама произносит любой подобный "заговор", она автоматически снимает с себя ответственность за то, что будет происходить в родах, надеясь на то, что сработает эта самая секретная формула от повитухи. На деле же роды требуют серьезной психоэмоциональной подготовки со стороны будущей мамы, и ей крайне важно осознавать, что все зависит от ее состояния, ее настроя и ее готовности.

Роды — это тяжело. Однако на эмоциональное состояние женщины во время родов можно влиять психологическими методами, такими как расслабление и визуализация. Гипнороды могут помочь женщине достичь состояния глубокой расслабленности и ускорить процесс родов. Однако, как и любой другой метод, гипнороды требуют подготовки и опыта. Женщина должна обязательно проконсультироваться с опытным специалистом перед тем, как использовать гипнороды.

Сегодня в европейских перинатальных протоколах подготовки к родам практически в обязательном порядке включены медитации для снятия тревожности и стресса. Когда женщина обучается управлению эмоциональным интеллектом, она обретает навык управлять и своим состоянием во время родов. Разумеется, это не отменяет тот факт, что роды должны происходить только в родильном доме, только под присмотром квалицированного медицинского персонала.

Алексей Шестаков, психолог-гипнотерапевт:

В нашем ощущении боли очень силен когнитивно-эмоциональный компонент. Чем больше мы думаем о предстоящей боли и том, насколько трудно нам будет ее вынести, чем больше тревожимся по этому поводу, тем сильнее будут наши болевые ощущения. Внушение помогает снять подобного рода опасения и настроить клиентку на то, что она сможет легко перенести предстоящие роды.

При углублении же гипноза происходит торможение коры головного мозга, за исключением одного участка, при помощи которого клиент сохраняет связь с гипнотерапевтом. В глубоком гипнозе слабые сигналы, такие как речь психотерапевта, превосходят по силе воздействия сильные, такие как болевые ощущения, — Павлов называл это парадоксальной фазой. И, соответственно, внушения гипнотерапевта могут блокировать сигналы от болевых рецепторов.

До момента родов проводится несколько (до 10) сеансов гипноза, чтобы определить уровень гипнабельности, то есть того, насколько глубоко клиентка может погрузиться в гипноз. Изредка, правда, когда по какой-либо причине необходимо срочное вмешательство, возможно проведение гипнотического обезболивания без дополнительной подготовки, но, конечно, намного лучше, когда есть время на подготовку.

Таким образом, в заговорах от боли есть здравое зерно, они, по сути, представляют собой древнюю технику работы с когнитивным компонентом боли путем внушения обратившейся женщине представлений о родах как о безболезненной процедуре.

Lenta.ru

Мужетерапия

На форумах беременных можно встретить слово «мужетерапия».

Моя подруга, почувствовав приближающиеся роды, вызвав скорую, экстренно провела сеанс мужетерапии и на кресло попала с остатками того, что размягчает шейку. По своей шее, конечно, получила от доктора, так как раскрытие было, но в моральном плане это для нее было очень «эффективно». Уже 25 лет прошло, но мы периодически вспоминаем эту историю и ржем, — пользовательница форума Babyblog.

Девушки уверены: волшебная палочка супружеского секса запустит процесс родов едва ли не мгновенно. Специалисты поправляют: для этого нужна готовность и матери, и плода.

Комментарий психолога

Елена Черкашина, перинатальный психолог:

Здесь две выгоды, которые могут помочь запустить процесс. Во-первых, оргазм имеет значение! Мы запускаем окситоцин — гормон родов. Да, да он запускается теми же вещами, как и удовольствие в сексе. Во-вторых, сперма — она влияет на шейку матки за счет содержащихся в ней простагландинов. Они-то как раз и готовят шейку матки к раскрытию, размягчая ее. Здесь важно отметить: секс в течение беременности не стимулирует роды. Если не готов ребенок и не готова мама, роды не начнутся. Должны совпасть несколько условий. Поэтому, мужчины, не бойтесь. Любовь и удовольствие — это то, что нужно для родов.

Больше любви?

Народные приметы говорят еще и о том, что мать будет меньше любить своего ребенка, если роды были легкими и быстрыми. Сейчас это суеверие трансформировалось в предубеждение против кесарева сечения.

Сколько «кесарят» знаю — у всех проблемы, «неврозы», — пользовательница форума u-mama.ru.

Психологи признают, что способ родоразрешения влияет на эмоциональный фон роженицы и малыша, но связь матери и ребенка от этого не зависит, поскольку ее можно поддержать и иначе.

Комментарии психологов

Елена Черкашина, перинатальный психолог:

Любовь к ребенку начинается с зачатия, или когда женщина узнает, что беременна. Идет его принятие либо непринятие. Если у женщины сохранен природный инстинкт, она знает себя и свое тело, вероятнее, она будет слышать внутриутробно и ребенка, выстраивать общение с ним. Это и формирует любовь и привязанность. И в родах важно не терять эту связь, находясь в постоянном общении с ребенком, каким бы способом роды не прошли. Кесарево — это тоже роды, женщина такая же мать — у нее нет причин любить ребенка меньше.

Мария Ирзунова, клинический и перинатальный психолог:

Часто ураган рождения для малыша часто сменяется новым ураганом — ранним пережиманием пуповины, ярким светом лампы, шлепками по ягодицам с целью вызвать крик, грубым отсасыванием жидкости из носа и рта, растягиванием для измерения роста и так далее. Вместо ощущения маминого тепла — резиновые перчатки акушера, пеленки, неподвижность. Изоляция от мамы… Иначе чувствуют себя малыши, которых приложили к материнской груди, не унесли от мамы, которые с первых же мгновений почувствовали себя любимыми и защищенными привычным маминым теплом!

Поэтому информирование о всех этапах и психологическая помощь при кесаревом сечении, на мой взгляд, очень важна. Кроме того, очень важно, чтобы после операции близкие могли создать безопасное пространство и поддерживающую среду для матери и ребенка, в котором они вместе смогут пережить все трудности и прийти к ощущению тесной связанности, сформировать крепкую привязанность и бондинг.

Окна открой

В прошлом повитухи просили открывать перед родами все окна и двери, шкафы, развязывать узлы на поясах и веревках, распускать косы — будто освобождать путь ребенку. Перинатальный психолог Елена Черкашина считает, что когда-то у этого поверья была реальная основа.

Lenta.ru

Комментарий психолога

Елена Черкашина, перинатальный психолог:

В родах главное — расслабление. Если женщина умеет расслабиться и пойти навстречу схватке — она справляется, она способна эффективно прожить боль, а значит, и приблизить раскрытие. А вот как помешать женщине расслабиться? Зажимать тело, челюсти, горло, тугой хвост на голове и так далее. Все, что связано со спазмами, напряжением и задержкой дыхания. Возможно, таким образом в старину для женщины создавались условия для расслабления, включая окружающее ее пространство. Иногда ведь стены действительно «лечат».

Папина гордость

Чтобы отец любил своего малыша, новорожденного многие народы России советовали принимать в отцовскую рубаху. Сейчас отцы охотно присутствуют на родах — и специалисты согласны, что контакт с отцом для ребенка очень важен.

Исходное природное состояние подчеркивается и последующим актом в деле приобщения ребенка к этому миру — заворачивание и одевание. Исследователи отмечают, что материалом для этого служили мерлушка, барашковая шкурка, старая отцовская рубаха, волчья шкура, — Д.А. Николаева, из статьи «Обряды социализации новорожденного в традиционной культуре бурят».

Комментарий психолога

Елена Черкашина, перинатальный психолог: