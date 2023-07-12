Что такое ментальное здоровье и почему оно так важно

Ментальное здоровье - состояние психического благополучия человека, которое позволяет ему реализовать собственный потенциал, помогает противостоять стрессу, продуктивно работать и вносить свой вклад в развитие общества.

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Ментальность - способ видения мира, сформированный в процессе воспитания, образования и обретения жизненного опыта в конкретной культурной среде.

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Почему мы не заботимся о своём психическом здоровье?

Многие люди игнорируют свои внутренние переживания и проблемы, а связано это с тем, что мы зачастую не жалеем себя и доводим наше здоровье до износа. Психическое благополучие важно не меньше, чем физическое, а если быть точнее, то они тесно связаны между собой.

“В здоровом теле здоровый дух”

Важно понимать, что без здорового “духа” не будет и здорового “тела”.

Когда вам морально тяжело, вас мучает тревога, то и заниматься чем-то вам не хочется, от того и физическое здоровье начинает портиться. То же самое происходит и в обратном направлении: когда вы чувствуете прилив положительных эмоций и внутреннего спокойствия, то вы начинаете заряжаться энергией и вам хочется поделиться ей со всеми. Вы начинаете активничать, начинаете заниматься спортом или проводить время на свежем воздухе, веселиться и смеяться. Когда вы здоровы во всех смыслах этого слова, сразу становится легко на душе и возвращается интерес к жизни.

Триггеры, которые мешают нам жить

Перфекционизм — убеждение, что идеал может и должен быть достигнут; что несовершенный результат работы не имеет права на существование.

Тревога — чувство беспокойства, обычно обобщенное и несфокусированное как чрезмерная реакция на ситуацию, которая только субъективно воспринимается как угрожающая.

Апатия — симптом, выражающийся в безразличии, безучастности, в отрешённом отношении к происходящему вокруг, в отсутствии стремления к какой-либо деятельности.

Излишняя самокритика — это склонность видеть себя и свои поступки в негативном свете. Человек ищет в себе слабости, ошибки и недостатки, но не замечает свои положительные черты, качества и достоинства.

Важно помнить, что все эти явления мешают нам полноценно жить, из-за них мы чувствуем дискомфорт и наше здоровье, как ментальное, так и физическое резко ухудшается. Поэтому не менее важно научиться с ними справляться.

Советы как улучшить ментальное здоровье

Сходите на прогулку

Прогулки на свежем воздухи не только полезны для физического благополучия, но и для психического. Наденьте свою любимую одежду, наденьте наушники и включите свой плейлист. Если вам не хочется находиться в одиночестве, то соберите себе компанию. Вы можете пойти погулять с семьёй, друзьями или своим питомцем. Проводя время на свежем воздухе вы не только меняете свою обстановку, но и можете временно забыть о своих заботах и проблемах.

Посвятите день себе

Всегда нужно помнить о себе любимом. Включите любимый фильм или сериал, приготовьте или закажите любимую еду или почитайте интересную книгу. Также вы можете устроить себе СПА-день. Примите успокаивающую ванную, включите любимую музыку и наслаждайтесь отдыхом.

Каждый сам для себя выбирает как провести этот день. Если вы любите спорт, то вперёд на пробежку или спортзал! Главное, чтобы ваше занятие доставляло вам удовольствие и помогло справиться с негативными эмоциями.

Проведите время с близкими людьми

У каждого из нас есть люди, которые помогают нам справиться с трудностями. Это могут быть ваши друзья, ваша семья или ваш любимый человек. Не обязательно нужно куда-то ходить, можно устроить уютные посиделки дома и поговорить по душам или посмотреть какой-то фильм, поиграть в настольные игры.

Абстрагируйтесь от триггеров

Важным моментом в улучшении психического здоровье является оградить себя от предметов или людей, которые мешают нам наладить наше душевное спокойствие. Старайтесь меньше внимания уделять таким вещам или меньше контактируйте с такими людьми. Постарайтесь не реагировать на эти триггеры. Займитесь собой и самореализацией, это намного эффективнее поможет вам стабилизироваться, чем вы будете “распыляться” на раздражители.

Найдите себе хобби

Попробуйте себя в деле, которым давно хотели заняться, но никак не могли. Если вы хотели попробовать себя в рисовании - пробуйте. Хотели научиться верховой езде - запишитесь на первое занятие. Найдите то, что бы вам хотелось сделать. Главное, чтобы это не вызывало у вас негатива, а нравилось то, что вы делаете. Если чувствуете, что это не ваше, отложите это занятие, попробуйте что-то другое или просто отдохните. Когда наберётесь сил, можете снова попробовать то, что у вас не получилось.

Обратитесь к специалисту

Если вы учувствуете, что ваше состояние ухудшается и ничего вам не помогает, то не стесняйтесь обращаться за помощью. В наше время поход к психологу это обыденное дело, в этом нет ничего постыдного, когда речь идёт о вашем здоровье.

Умейте отпускать

Если вас очень гложет какая-то неприятная ситуация, которая случилась с вами или происходит в данный момент и портит ваше самочувствие, постарайтесь отпустить ее. Мы слишком много времени и сил, как физических, так и моральных тратим на то, что нас беспокоит. Но стоит помнить, что все проблемы решаемы и никогда не стоит опускать руки, а уж тем более придавать этому слишком большое значение и тем самым портить своё здоровье. Ни одна неприятность не стоит ваших нервов, психики и спокойствия.

Культура трудоголизма

Трудоголизм - стремление человека чрезмерно трудиться, выходящее за рамки естественного трудолюбия. Выражает аддиктивный аспект этого качества, то есть болезненную психологическую «трудозависимость».

Мы живём в 21 веке, когда наше общество изо всех стен пропагандирует здоровый образ жизни и культуру трудоголизма. Если в первом случае здоровый образ жизни идёт во благо человеку, то культура трудоголизма имеет и отрицательные последствия.

Человек настолько сильно погружается в работу, что совершенно забывает о себе и о людях, которые его окружают. Человек, который отдаётся работе целиком может столкнуться с эмоциональным выгоранием. Посвящая себя какому-то делу и отдавая все свои силы, как физические так и моральные, мы рискуем выгореть.

Эмоциональное выгорание — состояние умственного, физического или эмоционального истощения и тревожности, возникающее на фоне сильного стресса. Выгорание обычно связано с неизменной рутиной и постоянным перенапряжением, которые в конце концов выливаются в полное игнорирование своих обычных дел, неприятие и нежелание действовать.

Зачастую это случается с людьми, которые заваливают себя работой и совсем не оставляют место для отдыха и того, что им нравится и может помочь развеяться. Многие люди так пытаются справиться со стрессом, поэтому окунаются с головой в работу, а кто-то делает это ради денег, чтобы обеспечить себе или своим близким лучшую жизнь. Но помните, что это не стоит вашего здоровья. Пытаясь отвлечься от стресса вы можете только ухудшить ситуацию и получить двойную, а то и тройную порцию того от чего хотите избавиться.

А что касаемо денег, то знайте, что никакие деньги не заменят ваше здоровье. Деньги можно заработать, можно потратить, можно потерять, а можно и найти, но здоровье новое найти не получится.

Чтобы этого избежать помните, что вы не робот или машина, вы живой человек, которому всегда нужен отдых. Не стоит губить своё здоровье ради этого.

Данную тенденцию можно проследить и у старшего поколения, которое всю свою молодость провело на заводах, фабриках, рынках, в магазинах дабы прокормить семью.

Не редки случаи, когда старшее поколение обесценивало ментальные проблемы подростков и списывало это на незаинтересованность ребёнка и его безучастность в чем-то. Из этого и вытекали все проблемы.

Когда к вам подходит ваш ребёнок и говорит, что сейчас он переживает тяжёлые в моральном плане времена, не нужно говорить, что он лодырь и что лучше бы ему заняться чем-то полезным. Вам нужно в первую очередь выслушать его, а потом оказать поддержку, за которой он пришёл, и в которой он нуждается.

Многие родители этого не понимают и считают, что лучшее лекарство от всех моральных недуг - работа и тяжёлый труд. Но к сожалению не все проблемы решаются тяжелим трудом или занятостью человека чем-либо. В таких случаях людям нужно самое обыкновенное человеческое понимание и поддержка.

Иногда родители могут не замечать этого, потому что погружены в работу. Хотя если уделять хоть капельку своего внимания и времени ребёнку, то и ему будет легче справиться с трудностями, возникшими у него на пути и вам, как родителю будет спокойно на душе.

Важно понимать, что то, что вы считаете решением проблемы не всегда может подойти человеку, которому нужно эту проблему решить.

Каждый из нас по разному видит этот мир, то что считается правильным для одного, может показаться неправильным для другого. Нужно с уважением относиться к друг другу и его мировоззрению.

Памятка для родителей

Будьте опорой для своего ребёнка. Окажите поддержку в сложные для него времена, узнайте причину его переживаний.

Будьте рядом. Постройте с ребёнком доверительные отношения, чтобы он мог рассчитывать на вас в трудную минуту.

Не осуждайте и не обесценивайте его проблемы. Дайте ребёнку высказать свои переживания и воспринимайте их всерьёз.

Не оскорбляйте и не принимайте физическую силу ни в коем случае!

Поддержите его новые увлечения или интересы. Будьте с ним на одной волне.

Чаще выражайте свою любовь. Именно это не хватает многим детям и зачастую недостаток родительской любви формирует детские травмы, которые потом находят отражение во взрослой жизни.

Коротко о главном

Не забывайте, что ваша жизнь в ваших руках. Помните, что никакие переживания и проблемы не стоят вашего здоровья. Чёрная полоса в жизни рано или поздно закончится и наступит белая.

Уделяйте больше времени себе и своему самочувствию, не бойтесь отказываться от того, что приносит вам дискомфорт и негативные эмоции. Умейте отпускать и прощаться.

Время иногда лечит, а иногда нет. Поэтому не стойте на месте и меняйте свою жизнь уже сейчас. Помогите в первую очередь себе, а потом остальным.