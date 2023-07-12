3 шага, которые должна сделать каждая женщина на пути к жизни мечты

Есть три шага, которые должна сделать абсолютно каждая женщина, чтобы почувствовать себя уверенно и свободно, считает психолог Александр Шахов. Он назвал эти шаги и объяснил, почему они так важны на пути к жизни мечты.

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1. Составить собственный кодекс ценностей

Объясню, почему это важно. Если у вас есть проблемы с самооценкой и уверенностью, скорее всего, вы оцениваете себя по чужим кодексам. Например, из кожи вон лезете, стараясь быть хорошей хозяйкой, потому что мама говорила, что это важно. Или закрываете глаза на измены, потому что муж-абьюзер утверждает, что это нормально. А может, соглашаетесь на все просьбы, потому что бабушка учила быть «доброй» и помогать. Знакомо?

2. Научиться преодолевать себя только в тех ситуациях, где это оправданно

Один из парадоксальных признаков неуверенного в себе человека — способность долгое время терпеть боль, унижение, нищету и другие неприемлемые условия, при этом он быстро пасует перед, казалось бы, незначительными сложностями и препятствиями на пути к цели (соблюдение диеты, регулярные тренировки, откровенный разговор с руководством о зарплате и т.д.)

3. Освободиться от негативных эмоций