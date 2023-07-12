Психолог объяснила, как простить того, кто причинил боль

«Напишите на бумаге все, что хотели бы сказать человеку, который вас обидел, опишите ему свои чувства и эмоции. А дальше каждый день перечитывайте и дополняйте письмо, если необходимо. В какой-то момент вы почувствуете, что вам больше нечего добавить. Но вы продолжайте читать это письмо до тех пор, пока оно не перестанет вызывать в вас эмоциональный отклик», — рассказала специалист.