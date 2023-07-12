Психолог объяснила, как простить того, кто причинил боль

Психолог, спикер, ментор позитивного мышления Лилит Эдирнелян в беседе с РИАМО объяснила, как научиться прощать тех, кто причинил боль. По ее словам, чтобы отпустить обиду, необходимо выписать на листе бумаги все, что хочется высказать обидчику. Она пояснила, что этот метод основан на технике рефлексивного письма.
«Напишите на бумаге все, что хотели бы сказать человеку, который вас обидел, опишите ему свои чувства и эмоции. А дальше каждый день перечитывайте и дополняйте письмо, если необходимо. В какой-то момент вы почувствуете, что вам больше нечего добавить. Но вы продолжайте читать это письмо до тех пор, пока оно не перестанет вызывать в вас эмоциональный отклик», — рассказала специалист.
Она подчеркнула, что умение прощать необходимо, в первую очередь, тому, кого обидели, поскольку ношение в себе негатива отрицательно сказывается на качестве жизни.
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