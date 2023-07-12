6 признаков, что вы не готовы к семейной жизни

Мелочи выдают любовь к одиночеству.

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Квартира может рассказать о ваших привычках, характере, а еще о том, насколько вы или ваш партнер готовы к семейной жизни. По мнению мужчин, именно жилище может выдать, что девушка совсем не стремится замуж и предпочитает одиночество.

Спальное место

Специалисты по фэн-шуй уверяют, что для привлечения в жизнь партнера необходимо установить двухспальную кровать. Молодые люди тоже обращают внимание на спальное место: если девушка отдыхает на неразложенном диване или предпочитает небольшую кровать, скорее всего, она не готова делить свою жизнь с кем-то посторонним и наслаждается одиночеством.

Отсутствие кухонных гаджетов

С появлением семьи почти каждая женщина начинает интересоваться бытом: симпатичный тостер становится отличным подарком, а качественный гриль — поводом для радости. Поэтому, если на кухне у девушки нет даже привычных бытовых девайсов, скорее всего, она не видит себя счастливой женой и хозяйкой в ближайшие годы.

Дорогой декор

Психологи считают, что дорогие аксессуары для дома — признак эгоистичности и нежелания делить личное пространство с кем-то еще. Поэтому мужчины воспринимают такие детали интерьера, как признак осознанного одиночества.

Много зеркал

Если в квартире слишком много зеркал, позволяющих увидеть себя в полный рост, то ее хозяйка явно любит свои отражения. Она достаточно тщеславна и эгоистична, потому не сможет ничего отдавать в отношениях. Такие девушки, напротив, предпочитают только брать.

Минимализм

Голые стены, отсутствие уютных мелочей, все это говорит о том, что девушка почти не бывает дома, сосредоточена на карьере или веселье, а значит, не стремится создать семью или начать серьезные отношения.

Цвет стен