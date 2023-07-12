7 самых популярных снов: что они означают

Наши сны — иллюстрация переживаний, эмоций, чувств, которые мы ощутили в течение дня. В период расслабления и отдыха мозг не перестаёт функционировать, наоборот, в это время включается механизм переработки полученной информации.

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Пока одна часть гипофиза набирается сил, другая проводит анализ и пытается разложить данные по полочкам, структурировать знания о событиях, случившихся в период бодрствования. Иногда эта работа слишком активна. Именно тогда мы видим кошмары — устрашающие и непонятные картинки.

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Пугаться их не стоит. Психотерапевты давно выявили, что за каждым тревожным сновидением стоят внутренние переживания, неустойчивое эмоциональное состояние. Так, ещё в начале XX века психолог Густавус Хайндман Миллер описал толкование снов в работе «10 000 разъяснённых сновидений». После книгу стали называть золотым сонником Миллера.

В своей работе психолог пытался истолковать значения сновидений на основе психоанализа. Этот метод на тот момент как раз активно внедрялся в практику. Так вот, Миллер писал, что все сны являются результатом наших желаний, страхов.

Сонник Миллера до сих пор остаётся популярным источником, к которому обращаются за толкованием увиденного в течение ночи. Однако за столетний период наука ушла далеко вперёд, и многие современные психологи довольно критично относятся к работе американского учёного.

Новые методы позволяют интерпретировать сновидения как результат личного опыта человека. В каждом конкретном случае пугающие образы могут быть следствием различных состояний. Как же самые популярные сны расшифровывают в современной психологии? Предлагаем разобраться в этом вместе со специалистом — клиническим психологом и психотерапевтом Анной Фёдоровой.

Сильный стресс или пережитые чувства могут проявиться в виде непонятных и не всегда логичных событий. Нередко во сне всплывают люди из прошлого или персонажи, с которыми вы никогда не сталкивались в реальной жизни. В психологии подобные редкие явления не считаются отклонением от нормы. Поводом для работы со специалистом служит навязчивые кошмарные сны, которые сказываются на внутреннем и внешнем состоянии человека.

Разберём несколько самых популярных снов, которые каждый наверняка видел в своей жизни. Также вооружимся инструкцией на случай, если какой-то из приведённых сценариев на регулярной основе вас тревожит.

Сценарий №1. Выпадают зубы

Такой сон может показать неспособность принять важное решение в жизни. Задача, которую вы поставили перед собой, оказалась в прямом смысле вам «не по зубам». Такая вот метафора.

Что делать?

Если сон становится навязчивым, важно задаться вопросом: какую цель вы поставили перед собой, которую не получается «раскусить»? Что именно сейчас вызывает угнетающие чувства? Подобная рефлексия поможет скорректировать свои цели и возможности.

Сценарий №2. Оказаться голым на публике

Такой сон означает, что человек в реальной жизни боится показывать свои истинные эмоции и мысли, но потребность их выразить у него есть. Подсознанию ничего не остаётся, кроме как через сон подталкивать его к выявлению этой потребности — в принятии и отсутствии осуждения со стороны других людей. А часто — и самого себя.

Что делать?

Если этот сон повторяется часто, начинайте внутреннюю работу. Постоянно хвалите себя и перестаньте критиковать. Техника медитации поможет отвлечься и найти сильные стороны.

Сценарий №3. Потеря близкого

Часто такой сон может показывать то, что вы, с одной стороны, боитесь потерять близкого человека, но, с другой стороны, у вас к нему накопилась подавленная агрессия, которую вы по каким-то причинам не можете выразить. Это может быть застарелый конфликт, который тяготит. Таким образом, мозг пытается показать, что вам важно разрешить разногласия.

Что делать?

Попробуйте возобновить общение и проговорите претензии. Также действенным станет способ ведения дневника, где можно описывать накопившиеся переживания.

Сценарий №4. Преследования

Погони и невозможность убежать от опасности снятся тогда, когда вы в реальной жизни кого-то или чего-то боитесь. Страхи могут быть связаны с вашими мыслями, действиями. Также подобные сновидения говорят, что в данный момент на вас свалилось слишком много проблем и ответственности.

Что делать?

Если преследований стало очень много во снах, то нужно спросить себя, от чего вы убегаете, и смело посмотреть на «преследователя». Также старайтесь снизить нагрузку. Сосредоточьтесь только на одном важном деле в данный период времени. Если самостоятельно избавиться от навязчивых снов не получается, обратитесь к психологу.

Сценарий №5. Падение в пропасть

Подобные сны беспокоят в кризисные моменты жизни. Также падения с высоты говорит о том, что человек мог потерять ориентиры и опору в жизни. Вы можете обесценивать то, что с вами происходит в эмоциональной сфере. Например, не обращаете внимания на внутреннее состояние при стрессовых ситуациях.

Что делать?

Если такой сон часто повторяется, это значит, что вы могли «застрять» в кризисном моменте. В таком случае важно найти поддержку со стороны и убедиться в правильности своих действий.

Сценарий №6. Опоздание

Подобный сюжет может сниться тем, у кого в реальной жизни начинает преобладать желание контролировать всё, что находится не в его власти. Для гиперконтролирующих людей увидеть опоздание во сне — это про возможность (необходимость) расслабиться. Также аналогичные сны могут часто видеть перфекционисты — люди, которым всё нужно делать идеально.

Что делать?

Чтобы такой сон перестал тревожить, важно научиться расслабляться в реальной жизни. Желательно тут обратиться за помощью к специалисту. В сопровождении психолога работа пойдёт быстрее, и это будет более безопасно.

Сценарий №7. Насмешки

Сон, в котором над вами смеются, может означать, что для вас очень важно не терять лицо перед обществом, есть сильная озабоченность по этому поводу и напряжение. Человека сильно волнует то, что думают о нём другие люди. Это говорит о неуверенности и постоянной тревожности. Подобное состояние выматывает, и эмоции ярко проявляются в сновидениях.

Что делать?

Прежде всего стоит проанализировать своё положение и понять, действительно ли в вашем окружении нет надёжных людей, на которых можно положиться. Если же подобные сны частые, лучше поработать с психологом над темой самооценки, уверенности в себе, самоценности.

Когда нужно обращаться к специалисту?

Сразу бить тревогу и беспокоиться заранее не стоит. Помощь может потребоваться, когда частые пугающие сновидения начнут отражаться на качестве жизни. Если вы постоянно просыпаетесь, утром чувствуете себя разбитым, целый день помните увиденную ночью картинку, тогда, возможно, стоит обратиться к психологу или психотерапевту.