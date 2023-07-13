Любовь и жалость к себе: как понять, что вы к себе испытываете

Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Эту поговорку знает каждый, а многие уже на себе почувствовали, насколько она справедлива.

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Однако есть другое чувство, до которого путь ещё короче. Там нужен даже не шаг, а полшага: это жалость. Причём не имеет значения, говорим мы про любовь и жалость к другому или к самим себе.

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В жизни так бывает: из жалости вышла замуж или вступила в отношения, прониклась сочувствием, пожалела, человек-то хороший!

И, знаете, бывает, что и живут после этого хорошо, душевно, даже по-своему счастливо, но с точки зрения психологии такие отношения, скорее всего, созависимые.

Да, люди, склонные к созависимости, тоже имеют возможность быть счастливыми, но всё же я за то, чтобы называть вещи своими именами: психологической зрелости и взрослости в таких отношениях мало.

Человек в созависимых отношениях находится в деструктивном сценарии, в котором каждый из партнёров играет какую-то отведённую ему роль.

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Очень популярная модель – треугольник Карпмана, в котором люди играют роли Преследователя, Жертвы и Спасателя. Именно эта схема идеально описывает созависимые и токсичные отношения.

Универсальность этой модели заключается в том, что она описывает не только отношения между людьми, но и отношения человека с самим собой.

Если человек действительно любит себя, заботится о себе конструктивно и экологично, он находится во взрослом состоянии, он не играет в игры – ни с другими, ни с самим собой.

Но если человек привык к манипуляциям, то он будет не любить себя, а манипулировать собой и другими. Именно в таких случаях и можно наблюдать, что человек себя не любит, а жалеет.

7 признаков, по которым вы можете понять, любите вы себя или жалеете

Любовь стабильное, устойчивое, продолжительное чувство, которое не зависит от событий, настроения или поступков.

Что бы со мной ни случилось, я себя люблю, у меня есть я, и вместе мы справимся.

Жалость – это эмоция, то есть она может быть внезапной и кратковременной. Человек, который не любит себя, иногда себя жалеет, иногда ругает, иногда поддерживает… всё иногда.

Причём эти эмоции зависят от событий, слов других людей или собственного поведения. Например, с чем-то не справилась, опозорилась, сплоховала, ляпнула глупость и всё – жалко.

Любовь не мешает естественным эмоциям и не сопровождается манипулятивными эмоциями.

Я могу себя любить, но при этом испытывать параллельно целую гамму эмоций – могу злиться, радоваться, грустить.

Это нормально! Эти эмоции даны нам от природы и каждая из них полезна.

Но есть и другие – искусственные, манипулятивные эмоции: вина, стыд, обида, жалость.

Одна девушка съела кусочек торта и радуется. Наверняка любит себя! А другая умяла половину торта, а потом корит себя, попрекает слабохарактерностью, чувствует себя виноватой, что поддалась искушению, не удержалась. Здесь, вероятно, любовь к себе и рядом не стояла.

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Любовь к себе – привилегия взрослого человека.

Тот, кто себя не любит, нередко застревает в «родительском» состоянии, воспитывает себя как малое дитя.

Здесь есть два варианта. Можно начать играть роль строгого родителя (внутреннего преследователя, критика): ругать себя, критиковать, заниматься самобичеванием и самоуничижением.

А можно выбрать роль слишком опекающего родителя (внутреннего спасателя): жалеть себя, уговаривать, убеждать в том, что всё хорошо, ничего страшного не случилось (подумаешь, торт ночью съела!), что ты этого заслуживаешь, что тебе себя надо порадовать, побаловать чем-нибудь. Такие мысли как раз могут указывать на жалость к себе.

Любовь к себе не нуждается в драме, а жалость любит разыграть представление.

Человек редко находится в какой-то одной психологической роли. Обычно это несколько ролей, которые переключаются между собой.

Так, драма может разыграться между внутренним критиком и внутренним «жалельщиком». Сначала ты себя хорошенько наругала, а потом сама же себя и пожалела.

Для жалости действительно нужен повод! И чтобы было, за что пожалеть, сначала нужно почувствовать себя достойной этой жалости!

Внутренний критик отлично справляется с этой задачей. Так что человек, который себя не любит, будет постоянно чувствовать, как его штормит: поругал себя, потом пожалел себя, потом опять пойдёт ругать.

Да, съела ночью торт. Внутренний критик скажет: «Ну вот, тряпка, опять не удержалась, ты так никогда не похудеешь, у тебя вообще нет силы воли! Всё, давай, соберись, с завтрашнего дня садись на капустный лист». Здесь даже может наблюдаться подъём энтузиазма и мотивации!

А на следующий день начальник выговорил или с парнем поругалась, наплакалась и снова к холодильнику. Внутренний спасатель скажет: «Ну, не расстраивайся! Сегодня у тебя был трудный день, съешь кусочек, тебе станет легче. Ну её эту диету! Ты и так славная!»

Любовь к себе предполагает умение слышать и понимать себя, жалось работает по принципу «в каждой бочке затычка».

Если, например, обидно, стоит разобраться, откуда эмоция, о чём она говорит, что случилось. Обида обычно возникает, когда были нарушены личные границы. Так их нужно восстанавливать! Жалость не предполагает работу человека над собой. Обидно? Съешь тортик или иди сделай что-нибудь назло обидчику, пусть ему же хуже будет.

При любом негативном развитии событий жалость будет той пробкой, которой человек пытается заткнуть свою настоящую потребность (например, потребность в безопасности, близости, любви).

Любовь к себе конструктивна и не совместима с вредными привычками, жалость – усугубляет негативные последствия от последних.

Я давно работаю по авторской методике, благодаря которой люди научаются по-настоящему заботиться о себе, даже прощаются с зависимостями и вредными привычками (к курению или алкоголю).

Основы этой методики я описываю в своей книге про любовь к себе, над которой сейчас работаю.

Иногда мне не верят, что можно бросить курить, просто полюбив себя! Но когда человек открывает для себя любовь, он начинает понимать, что вредная привычка несёт за собой негативные, неприятные или даже болезненные последствия.

Тот, кто себя любит, будет всячески избегать таких последствий!

Но если человек, имеющий вредные привычки, жалеет себя, он, скорее всего, в очередной раз позволит себе вредный продукт, сигарету или рюмку (не за праздничным застольем, а чтобы скрасить своё унылое настроение или «снизить стресс»).

Любовь заботлива, жалость берёт измором.

Человек, который любит себя, вовремя отдыхает и предотвращает усталость или стресс. Для него важна профилактика таких явлений. Но тот, кто привык себя жалеть, сначала обязательно доведёт себя до усталости и стресса, а только потом начнёт о себе заботиться!

Жалеть себя – вполне нормально!

Иногда, раз в несколько месяцев или недель, это можно и даже нужно делать. Минутку слабости можно себе позволить, чтобы взять передышку, выдохнуть, перевести дух, немножко поберечь свои внутренние ресурсы.

Важно это отслеживать, осознавать и – очень важно! – давать себе срок. Пять минут, двадцать минут, час, два часа? Хорошо! А вот больше уже не стоит.

Если вы понимаете, что жалость к себе – ваше привычное состояние, то есть смысл начать работать с этим запросом, самостоятельно (начать хотя бы что-то читать, искать информацию) или в компании со специалистом, если вы готовы к внутренним изменениям.

CoLady

Комментарии экспертов

Екатерина Тур – врач, психосоматолог, нейропсихолог

Любовь и жалость к себе – это разные эмоции, которые можно отличить друг от друга с помощью нескольких признаков.

Любовь к себе проявляется в том, что вы заботитесь о своём благополучии, физическом и эмоциональном здоровье, стремитесь к развитию и самореализации. Вы любите себя как личность, цените свои достоинства и принимаете свои недостатки.

Любовь к себе – это чувство уверенности, которое позволяет вам добиваться своих целей, не опасаясь провала. Вы не жалеете себя и не оправдываете свои неудачи.

Жалость к себе – это состояние, когда вы испытываете милость к себе, сожалеете о своих неудачах и не уверены в своих возможностях. Часто жалость к себе связана с низкой самооценкой и недостатком уверенности в себе.

Вместо того чтобы принимать свои ошибки и делать выводы для дальнейшего развития, вы склонны останавливаться на неудачах и зацикливаться на том, что вы не можете справиться с задачами.

Чтобы отличить любовь и жалость к себе, нужно обратить внимание на своё поведение и внутренние ощущения. Если вы часто жалеете себя и ограничиваете свои действия из-за страха провала, возможно, вы испытываете жалость к себе.

Если же вы стремитесь к развитию, не боитесь новых вызовов и цените свои достижения, значит, у вас есть любовь к себе.

Иногда мы путаем эти две эмоции, потому что они могут сопровождаться похожими ощущениями – например, мы можем испытывать грусть по поводу прошлых ошибок.

Однако, главное отличие между ними заключается в том, как мы используем эти эмоции для дальнейшего развития. Если жалость к себе останавливает вас на пути к достижению успеха, то любовь к себе только помогает вам двигаться дальше.

Анна Фëдорова, клинический психолог, психотерапевт, психосоматолог, арт-терапевт, врач

Жалость к себе – это суррогат любви. Это не истинная любовь. Жалость – разрушающее чувство. Жалея себя, мы делаем себе «медвежью услугу», когда в желании почувствовать себя хорошо, начинаем из-за жалости чувствовать себя плохо.

Как понять, я себя люблю или жалею?

Испытывая любовь к себе, вы чувствуете себя хорошо. У вас повышается настроение, появляется хорошее состояние. Жалость сразу даёт чувство дискомфорта, неприязни. Это связано с тем, что жалость понижает энергию, и не решает проблему. В любви проявляется сочувствие, сострадание, но и энергия для действия. Сил от любви становится больше. От жалости силы уменьшаются. Ничего не хочется делать. Жалость заставляет думать о себе как о немощном существе. Из-за этого появляются чувства бессилия, обиды на себя, на мир, и человек погрязает в болоте самобичевания. Любовь, наоборот, помогает выйти из этого болота, даже если действует через принятие неприятных чувств. Можно плакать из любви к себе и из жалости. Как это? Из жалости слёзы не будут приносить облегчение. Это снова и снова крутящиеся мысли в голове о том, что кто-то виноват: или обстоятельства, или другой человек, или тот человек, который плачет. Если же слёзы из любви – то они из осознания, что сейчас необходимо прожить чувства, пережить те состояния, которые на душе. Такие слёзы приносят облегчение, они похожи на дождь, после которого природа оживает. Жалость может быть хитрой – показывать, что она лучше, чем любовь.

Например, в моей практике был случай, когда женщина не выходила из дома, потому что жалела себя из-за хронического заболевания. Но её здоровая часть личности очень хотела вести активный образ жизни.

Как только мы поработали с жалостью и любовью – она поменяла свой взгляд на свою болезнь и смогла жить активной жизнью. После чего её заболевание перешло в ремиссию, и уже так сильно не беспокоило.

Жалость очень часто пытается маскироваться под любовь.

Но очень важно уметь отличать эти состояния, и стараться переходить в любовь к себе. Люди путают эти чувства потому, что они, правда, похожи, и не замечают нюансов различия.

Но чаще всего из-за того, что просто не знают этих различий. Из-за того, что в детстве было много жалости, но мало любви. В нашем менталитете много жалости, которая заменяет любовь.

Даже песня есть про жалость:

«В сёлах Рязанщины, в сёлах Смоленщины

Слово «люблю» непривычно для женщины,

Там, бесконечно и верно любя,

Женщина скажет: «Жалею тебя».

К сожалению, через культуру продвигается норма «жалеть», вместо «любить». Но это разрушает. На консультациях я иногда для различия этих чувств, предлагаю практику.

Скажите себе слова жалости: «Ты моя бедненькая, несчастная…», и отметьте, что вы чувствуете при этом? А затем скажите себе другие слова, про любовь: «Я люблю тебя, я не буду тебя жалеть, у тебя много силы, ты можешь справиться с чем угодно, и я буду рядом всегда».

CoLady

Какие чувства появляются?

Если сложно говорить себе, можете попросить в этом упражнении сказать другого человека это вам, или представьте, что это говорят вам лично. Почувствуйте разницу.

Но бывают исключения – когда необходимо себя пожалеть. Таких случаев очень мало, и они обычно связаны с объективными причинами, очень тяжёлыми жизненными обстоятельствами.

Насилие, жизненные потрясения, которые не зависели от вас. Вы имеете право на оба чувства, но важно в будущем не зависать в чувстве жалости, и учиться истинной любви к себе. Это всегда ведёт к исцелению души и тела.

Айгуль Гранд – дипломированный психолог, педагог

Окончила Башкирский Государственный университет, факультет психологии, выстроила успешный бизнес, посетила 23 страны, есть ученики.

Настоящая любовь – это созидательное чувство. Для её возникновения не нужно ни причин, ни условий.

Есть партнёры, которым хорошо друг с другом, они развиваются вместе, создают что-то, наполняют и обогащают опыт друг друга. Они счастливы просто потому, что любимый человек есть на этом свете.

А теперь представьте, если девушка скажет парню: «Я полюблю тебя, если ты мне купишь айфон». Или муж настаивает: «Вот родишь мне сына, я буду так сильно тебя любить».

Это – не про чувства, а про товарно-денежные отношения и манипулирование другими людьми.

По этой же схеме строится и любовь к себе – мы уже у себя есть, мы – самые замечательные и достойные любви просто по факту своего рождения.

Когда человек себя любит – занимается спортом (хочет, чтобы любимое тело было здоровое и полное энергии), питается качественной едой (чтобы организм работал правильно, пища приносила не только удовольствие, но и пользу), выстраивает границы и не позволяет их нарушать, формирует ресурсное окружение и останавливает общение с токсичными людьми.

Любящие себя люди знают себе цену, не терпят недостойного обращения и выбирают лучшее из возможного. Обычно они находятся в хорошем материальном, духовном и финансовом достатке.

Жалость – наоборот, чувство разрушительное.

По отношению к другим, действие из жалости – это проявление гордыни и способ возвыситься над человеком. Я тебя пожалел – теперь ты мой должник.

Программа жалости – выбор ущербных личностей. Она повышает значимость в собственных глазах, часто – покрывает одиночество.

Например, в созависимых отношениях фразы жён наркоманов и алкоголиков звучат так: «Ах, я больше не могу. Так устала, но не могу уйти. Он без меня пропадёт».

По отношению к себе жалость – симптом жертвы. Из автора своей жизни человек превращается в объект.

Это модель поведения, «где все против меня – я бедный, несчастный, мне никто не хочет помочь, я себя пожалею чем-то разрушительным (перееданием, шопингом до долгов по кредиткам)».

Жалость к себе – это эмоциональный мазохизм, который, с одной стороны, является источником эмоций, а с другой – затягивает, поощряя бездействие.

Сергей Шестаков – преподаватель математики, стаж – более 15 лет. Готовит к ОГЭ, ЕГЭ, и олимпиадам

Любовь к себе – широкое понятие, в данном комментарии я не буду рассматривать все её проявления. Рассмотрю лишь те, в которых она может пересекаться с жалостью к себе.

О разнице между этими чувствами скажу, на первый взгляд, парадоксальные слова. В том контексте, где можно перепутать любовь и жалость к себе – чёткой границы между ними нет.

Примерно так же, как нет чёткой границы между ухаживанием и приставанием, настойчивостью и навязчивостью, рассудительностью и трусостью. И так далее.

Дело в том, что источник этих чувств – один, как и во всех остальных перечисленных случаях. Разница лишь в личном отношении говорящего.

В случае любви/жалости к себе речь идёт о готовности простить себе проявление собственных слабостей.

Разница в том, что если это искреннее прощение, то это проявление любви к себе. Если негативные эмоции всё же остались, и в таком прощении вы чувствуете снисхождение к себе, это – жалость.

Скажу ещё одну вещь, которая будет противоречить стереотипам и может показаться парадоксальной. Я не считаю, что любовь к себе – это хорошо, а жалость – плохо.

В вопросе прощения, в том числе и себя, мне близка позиция Аристотеля. Он говорил, что излишняя готовность прощать – такой же порок, как мстительность и безжалостность.

Поэтому я предлагаю соблюдать некоторый баланс. Знать свои слабости. Уметь адекватно оценивать свои способности и возможности.

И, если вы поняли, что обстоятельства были сильнее вас – простите себя. И если чувствуйте, что не сможете исправить – пожалейте себя.