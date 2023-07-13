Какие цветы дарить женщинам разных возрастов

На каждом этапе жизненного пути у человека свои особенности восприятия: люди в 35-40, в 55-60 и 75-80 лет обладают разными возможностями, опытом, здоровьем. Однако женщины всех возрастов похожи тем, что любят, когда им дарят цветы. Красивый букет — действенный и приятный способ порадовать даму и в 45, и в 50, и в 65, и в 70 лет. Наша статья — о том, какие цветы можно подарить женщинам разных возрастов.

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Нашим дедушкам было проще: в большинстве случаев выбор делался между гвоздиками, тюльпанами, розами, тюльпанами, хризантемами, а на 8 Марта все торговые точки желтели мимозами. В настоящее время в магазинах можно заказать доставку цветов самых разных — как классических, так и экзотических. Каллы, маттиолы, альстромерии, эустомы и другие, от белых и нежно-розовых оттенков до сочных бордовых, фиолетово-черных, ярко-желтых и синих. Как же в этом великолепии выбрать подходящее, да еще, с учетом возраста женщины?

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35 – 45 лет: молодые и уверенные

Женщины к 35-45 годам уже достигли высот на работе или в семье. Они знают, чего хотят, понимают, ценят себя и свои успехи. В то же время, в них еще очень много чего от озорных девчушек, которыми они были в 20.

В 35-45 дамы активно занимаются своим развитием, воспитанием детей, карьерой. Чтобы показать женщине, как цените и уважаете ее, дарите цветы.

Если речь идет о жене или женщине, с которой вы в отношениях, то, несомненно, ей хочется романтики и признаний — когда ей напоминают о том, что она прекрасна, несмотря на повседневную рутину. Когда вы заказываете доставку цветов и вручаете букет любимой, она чувствует, что вы видите в ней не только мать ваших детей или партнера по общению за ужином и ведению хозяйства.

Дамы в этом возрасте в глубине души – девочки, и им приятно ощущать родительскую заботу. Поэтому, если вы отец взрослой дочери, знайте: цветы от вас ее только порадуют.

Если вы подросток или молодой человек, то, получая из ваших рук цветы, мать будет счастлива, оттого что ребенок, которого она растила долгие годы, ценит ее любовь и родительский труд.

А если вы дарите цветы коллеге-женщине, то такой подарок будет кстати по любому поводу, от дня рождения, до увольнения: он создаст атмосферу радости, которая скрасит трудовые будни.

Розы — универсальный подарок на день рождения, Международный женский день, День Святого Валентина, свидание, годовщину свадьбы. Знаете любимый сорт или цвет женщины? Смело выбирайте его. Если нет, то решайтесь на тот, который покажется вам наиболее подходящим для дамы, попросите флориста собрать гармоничный букет. С розами прекрасно смотрятся лилии в тон.

Обладательницам яркого темперамента и приверженцам экстрима подойдут разноцветные герберы, а спокойным, флегматичным дамам – воздушные ароматные композиции лилий, хризантем.

45 – 55 лет: прекрасные и активные

Женщины 45-55 лет умеют, что называется, себя подать. Часто они выглядят моложе своего возраста, следят за собой, очень активны во всех сферах — спорте, образовании, семье, профессии. Даже когда появляются внуки, молодые бабушки работают, участвуют в общественной жизни, продолжают учиться, а некоторые кардинально меняют сферу деятельности, буквально начинают жизнь заново.

В этом прекрасном возрасте — 45, 50, 55, дамы заново открываются для своих мужчин. Дети вырастают, и у женщины появляются силы и время на себя, на романтику, путешествия, общение.

Если вы дарите женщине в этом возрасте цветы, то доставляете ей эмоциональное удовольствие и тем самым продлеваете жизнь.

Дарите розы глубоких оттенков, аристократичные лилии, нежные эустомы, разноцветные альстромерии, ароматные фрезии.

Цветы подчеркнут вашу любовь и восхищение красотой, умением успевать все, оставаться позитивными в любых ситуациях.

55 – 65 лет: разумные и позитивные

Дамы 55-65 редко сидят без дела. Даже если они вышли на пенсию, жизнь у них насыщена. Многие продолжают работать, иногда находят себя в совершенно новом деле или увлечении — начинают зарабатывать своим любимым рукоделием, трудятся нянями.

Есть и такие, кто с наступлением пенсионного возраста начинает новую активную жизнь: учатся, путешествуют, записываются в различные кружки по интересам, создают сообщества, где делятся успехами. Женщины в 55, 60, 65 любят романтические вечера с мужьями или заново устраивают личную жизнь, причем делают это смелее, чем молодые.

Этим красавицам, которые в душе вовсе не пенсионерки, подойдут разные цветы:

– Розы, лилии – для торжественных случаев или свиданий.

– Хризантемы – по любому поводу.

– Герберы – для встречи друзей.

– Сезонные тюльпаны, пионы, ландыши, сирень — просто для улыбки и хорошего настроения.

Пусть букет подчеркнет ваше уважение, восхищение оптимизмом и красотой, покажет нежность, заботу, желание радовать.

65 – 80 лет: мудрые и заботливые

Прекрасное время наступает, когда женщине исполняется 65. В 65, 70, 75, 80 и даже в 90 наши бабушки умеют видеть красоту и счастье в любых мелочах. Они радуются солнцу, пению птиц, любят прогулки и чаепития.

Дамы от 65 и старше любят яркие оттенки, поэтому смело дарите сборные композиции.

Букеты из цветов одного вида смотрятся лаконично. Более жизнерадостными получатся разноцветные композиции – например, с желтыми, белыми, сиреневыми хризантемами.

Интеллигентные каллы станут хорошим подарком в любое время года. Яркие герберы помогут добавить оптимизма в случае осенней хандры, пестрые альстромерии порадуют буйством красок снежной зимой.

О чем важно помнить, выбирая цветы для женщины

Если у женщины аллергия, то, заказывая доставку цветов, лучше предпочесть сухоцветы, потому что они, как следует из названия, засушены, и пыльцы на них нет.

Цветы без воды быстро принимают непрезентабельный вид. Чтобы они сохранились в том состоянии, в котором будут радовать женщину, можете приобрести аквабокс для букета: в нем уже есть вода.

Ряд магазинов дает возможность заказывать доставку цветов в шляпной коробке. Это не коробка из-под шляп, как можно подумать, читая название, а специальный контейнер, в который налита вода и поставлены цветы. Таким образом, вы сможете переносить, перевозить букет, хранить в течение пяти дней, не опасаясь, что он завянет.