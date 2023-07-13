Психолог перечислила девять признаков того, что вами манипулируют

Манипуляции в отношениях — это частое явление, и лучше их распознать на ранних этапах, чтобы уберечь себя от негативных последствий и такого воздействия со стороны партнера. По каким признакам можно определить, что вами манипулируют, «Вечерней Москве» рассказала психолог Ольга Романив.

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По ее словам, чтобы понять, манипулирует ли вами партнер, рекомендуется обратить внимание на следующие признаки:

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Он/она переступает личные границы.

У каждого человека есть личные границы, пересекать их могут не все люди, только те, с кем мы близки. Если действия или слова партнера приносят вам дискомфорт, то первое, что нужно сделать — это обсудить сложившуюся ситуацию, в противном случае дискомфорт будет увеличиваться, а это может стать причиной разрыва.

Он/она использует эмоциональный шантаж.

Люди, склонные манипулировать другими, используют все доступные им способы, эмоциональный шантаж не исключение. Чаще всего это происходит во время ссор и конфликтов, партнер может припомнить все проступки или угрожать рассказать всем о секретах, которыми вы поделились. Цель заключается в том, чтобы заставить другого человека испытывать страх или неловкость.

Он/она ведет себя как «королева» драмы.

Целью манипуляции является стремление навязать партнеру чувство вины, вызвать жалость. Если в речи партнера преобладают эмоционально насыщенные и экспрессивные высказывания в ваш адрес, особенно во время конфликта и ссоры, то это явный признак того, что вами пытаются манипулировать.

Он/она требует доказать любовь.

Люди, склонные манипулировать другими, по натуре эгоисты, поэтому они стремятся всеми способами получить подтверждение того, что являются единственными и неповторимыми. Если партнер требует от вас жертв во имя любви, то можно не сомневаться в том, что вами пытаются управлять.

Он/она может легко расплакаться.

Актерский талант — это еще одна особенность, характерная для людей, склонных к манипуляциям. Они могут легко расплакаться, чтобы вызвать жалость или чувство вины, тем самым добиваясь своей цели, удерживая партнера.

Вы живете жизнью партнера.

Люди, склонные к манипуляциям, пытаются сделать так, чтобы их партнер перестал общаться со своим ближайшим окружением, тогда им становится проще манипулировать, так они добиваются внимания и любви своего партнера, смещая весь акцент на себя.

Он/она не признает вину.

Манипулятор вне зависимости от ситуации, причин, вызвавших ее, будет всегда винить своего партнера, даже если виноват сам. Такие люди не могут нести ответственность за свои поступки, поэтому обвиняют других.

Он/она заставляет начать сомневаться в себе.

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Еще один признак манипулятора, его смысл заключается в том, что партнер пытается представить любую ситуацию в выгодном для себя свете, заставив вас чувствовать себя неуверенно.

Он/она отрицает достоинства партнера.