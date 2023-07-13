Психолог рассказала о способах вернуться из отпуска отдохнувшим

По словам эксперта, если отдых семейный, в первую очередь надо заранее обговорить пожелания каждого человека. Это может предотвратить конфликты во время поездки. Кроме того, она посоветовала не пытаться посетить как можно больше достопримечательностей, чтобы не вгонять себя в жесткие рамки.