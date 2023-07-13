Психолог рассказала, как правильно дать совет

Бывают случаи, когда наши родственники, любимые, друзья и знакомые обращаются к нам за советом. В зависимости от нашего эмоционального состояния, опыта и желания выручить собеседника мы можем как помочь человеку, так и навредить. Семейный психолог, сексолог Екатерина Иванова рассказала о том, как правильно давать советы окружающим и не остаться крайним.

«Умение давать советы – основа межчеловеческой коммуникации. Выразить свою точку зрения по вопросу, не оскорбив, не обидев при этом собеседника, – искусство. Дать правильный совет – важно. Дать совет правильно – еще важнее!» – считает специалист.

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Самое главное, если вы даете кому-то совет – не ставьте себя выше собеседника. В противном случае высока вероятность, что вас не услышат, либо взаимоотношения могут претерпеть негативные изменения. В самом худшем случае вы можете потерять человека.

«Часто к нам обращаются за моральной поддержкой, и тогда важно поддержать, но при этом не переусердствовать с собственными выводами. Ограничьтесь общей фразой с эмоциональной окраской соответствующей ситуации», – подчеркивает Екатерина Иванова.

В большинстве случаев человек уже принял решение на подсознательном уровне без вас. Попросив совета, он хочет с вами разделить ответственность за принятое решение.

Что касается советов для личной жизни, то тут нужно быть предельно аккуратным, предупреждает психолог. Человек, находящийся в сложной ситуации, может воспринять ваш совет за «чистую монету», при этом не соотнеся с истинными потребностями. Совет может непоправимо изменить жизнь собеседника.

«В случае негативных изменений виноватым останетесь вы! Здесь можно посоветовать просящему успокоиться, прислушаться к себе и выказать свою уверенность в том, что он и сам без вас примет верное решение», – отмечает специалист.

И последнее, на что следует обращать внимание, когда вы даете совет. В случаях, когда вы даете непрошенный совет, стоит прислушаться к своим чувствам и понять, что вами движет. Если при формулировании совета вы злитесь и завидуете чему-либо, то вам необходимо проанализировать, с каким препятствием к удовлетворению вашей потребности вы встретились, или что бы вам хотелось, чтобы у вас было так же, как у собеседника. Если же вами движут чувства любви, уважения, нежности, заботы, то не забывайте включить эти чувства в ваши советы, рекомендует Екатерина Иванова.