Мужчины назвали свои самые неприятные черты

Ненавижу мужчин, которые постоянно доказывают, какие они брутальные. Я не воспринимаю себя всерьез и часто позволяю себе самоиронию, чтобы разрядить атмосферу. Так было однажды в казино с группой незнакомцев, и один из мужчин принял мою шутку за приглашение к постоянному поддразниванию и доминированию надо мной. Испортил всем за столом настроение, — IronSavage3, пользователь Reddit.