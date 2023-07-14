$90.18-0.45100.68+0.79

Мужчины назвали свои самые неприятные черты

Мужчины-пользователи форума Reddit назвали черты представителей своего пола, которые считают самыми неприятными. Такие свойства характера и поведения перечислили в разделе AskReddit.

Мужчины назвали свои самые неприятные черты
© Lenta.ru

Раздражение на случайные толчки и другие попытки показать свою доминирующую позицию оказались одним из самых нелюбимых мужских проявлений.

Да не хочу я драться, если мы случайно столкнулись или я толкнул твою девушку. Когда я извинился, я это и имел в виду. Просто расслабься, черт побери, — Raspberries-Are-Evil, пользователь Reddit

Ненавижу мужчин, которые постоянно доказывают, какие они брутальные. Я не воспринимаю себя всерьез и часто позволяю себе самоиронию, чтобы разрядить атмосферу. Так было однажды в казино с группой незнакомцев, и один из мужчин принял мою шутку за приглашение к постоянному поддразниванию и доминированию надо мной. Испортил всем за столом настроение, — IronSavage3, пользователь Reddit.

Раздражает мужчин и собственное хвастовство.

Просто остановись. Ты выставляешь себя идиотом и да, поэтому тебя никто не любит, — GuybrushBeeblebrox, пользователь Reddit.

Также мужчин расстраивает, что они не позволяют себе и другим проявлять чувства.

Мы постоянно жалуемся на мужское ментальное здоровье, а потом называем парней женственными, если они испытывают хоть какую-то эмоцию, кроме ярости, — JanitorShwan, пользователь Redditю