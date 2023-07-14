Сколько дней должен длиться отпуск и почему с ним нельзя затягивать
Слишком долгий отказ от отпуска может привести к апатии и даже серьезным проблемам со здоровьем. Однако отдыхать нужно не только достаточно по времени, но и правильно. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам специалиста, излишняя концентрация на работе не приводит ни к чему хорошему.
— Если отпуска не было слишком долго, то часто возникает переутомление. В отличие от простого утомления оно не проходит после выходных. Тест простой: если выходные прошли, человек отдохнул от работы и, возможно, соскучился по ней, то все в порядке. А вот если нет ощущения, что за выходные получилось восстановиться, то в этом случае уже рекомендуется санаторно-курортное лечение. Может быть, даже медикаментозная поддержка, — рассказала собеседница «ВМ».
Если ничего не предпринимать, то человек может либо просто желать уволиться, либо столкнуться с возникновением болезней. Организм будет сигнализировать о проблеме разными способами: от язвы желудка до проблем с поясницей и различных хронических заболеваний, предупредила Чернышова.
Рекомендуемую продолжительность отпуска называли американские исследователи, отметила врач.
— В США было исследование. Там с этим вообще проблема: многие берут максимум неделю отпуска и то не каждый год. Американцы выясняли, какая продолжительность отдыха дает наиболее длительный эффект. Выяснилось, что это три недели подряд. Именно трехнедельный отпуск позволяет получить ощущение перезагрузки, — уверена эксперт.
Как отметила специалист, такой результат выглядит логичным, если учесть, что раньше в санатории люди также ездили на три недели. За это время можно акклиматизироваться, выработать распорядок дня, отдохнуть, перезагрузиться и потом вернуться к работе уже отдохнувшим, пояснила врач.
При этом важно отдыхать правильно, подчеркнула Чернышова.
— Все зависит от темперамента. Холерикам нужна двигательная активность или спорт: сплавы, походы в горы и т.д. Сангвиникам важна эмоциональная составляющая, им нужно чему-то радоваться, познавать новое, ездить на экскурсии и запасаться впечатлениями. А флегматики любят полежать на пляже с книжкой, — заключила терапевт.