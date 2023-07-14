Сколько дней должен длиться отпуск и почему с ним нельзя затягивать

— Если отпуска не было слишком долго, то часто возникает переутомление. В отличие от простого утомления оно не проходит после выходных. Тест простой: если выходные прошли, человек отдохнул от работы и, возможно, соскучился по ней, то все в порядке. А вот если нет ощущения, что за выходные получилось восстановиться, то в этом случае уже рекомендуется санаторно-курортное лечение. Может быть, даже медикаментозная поддержка, — рассказала собеседница «ВМ».