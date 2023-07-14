Когда влюбленным лучше начинать разговор о детях

Недавно в Госдуме предложили признавать семьи с двумя детьми многодетными.

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Психолог Полина Малахова объяснила «ФедералПресс», когда партнерам лучше всего обсудить, сколько наследников и когда они хотят завести.

«Конечно, было бы хорошо, если бы партнеры обсуждали вопросы деторождения до создания семьи и появления детей. И не на уровне «ах, дети – это прекрасно, ведь они будут похожи на нас, только маленькие», – отмечает психолог.

Ребенок – это серьезные долгосрочные обязательства, любовь может закончиться, а дети при этом никуда не исчезают, о них нужно заботиться, добавляет Полина Малахова.

Было бы хорошо обсудить, какой вклад готов каждый из партнеров вносить в воспитание детей, договориться о нормах и правилах в семье, отметила эксперт. Если есть противоречия в данной теме – лучше обсудить их заранее, уверена психолог.

Например, если родители разных религиозных взглядов – в какой системе верований будет расти ребенок.

«Кроме того, дети требуют ресурсов: временных, территориальных, финансовых и так далее. Есть ли они у семьи?» – подчеркнула Малахова.

Появление детей может быть серьезным испытанием на прочность даже для очень крепких и налаженные отношений, предупреждает эксперт. А если в паре уже имелись серьезные противоречия и нерешенные конфликты, то появление детей лишь добавит новых.