7 ловушек мышления, которые заставляют тратить деньги

Существует несколько ловушек мышления, которые могут заставить тратить деньги впустую, не всегда осознанно.

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Может показаться, будто мы что-то приобретаем помимо собственной воли, а затем понимаем, что это не так сильно нам нужно. Однако мы постоянно попадаем в эти ловушки.

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Подробнее о них «Вечерней Москве» рассказала психолог, аналитик финансового менеджмента Наталья Иванова.

Ловушка №1 — это страх

Когда мы испытываем тревогу, чувствуем какую-то угрозу, возникает желание чем-то эту угрозу закрыть, например, финансовыми тратами. Мы стремимся создать безопасность через деньги. С подобным поведением мы столкнулись в период пандемии, когда большинство людей начало сливать деньги на то, что, по их мнению, должно было как-то решить проблему — скупали лекарства, в панике закупались продуктами и туалетной бумагой. Замечено, что в нестабильное время и в период потрясений обмен денег ускоряется для того, чтобы в первую очередь закрыть острую потребность в безопасности.

Ловушка № 2 — влияние других людей (большинства)

Эту ловушку часто называют «эффектом стада» или «стадным чувством». В этом случае неконтролируемые покупки происходят, когда мы принимаем решение на основе того, что делают другие люди. Например, если все вокруг покупают новый телефон, мы можем почувствовать, что и нам он тоже срочно нужен, хотя, возможно, это не так. Причем такие покупки часто толкают людей на то, чтобы тратить деньги, которых у них нет. Например, брать кредиты на дорогостоящие продукты, которые сейчас на пике популярности в новостях или социальных сетях.

Ловушка № 3 — скидки

Давно замечено, что мы покупаем что-то не потому, что это нам необходимо, а просто потому, что на это есть скидки. Именно поэтому так популярны различные сезонные распродажи и ценники с указанием процентов, которые не всегда соответствуют действительности, на сайтах онлайн-магазинов или в гипермаркетах.

Ловушка № 4 — сравнение

Зачастую неуверенным в себе людям с заниженной самооценкой свойственно сравнивать себя с другими. Сравнения эти не всегда в пользу тех, кто не уверен в себе. Чтобы стать лучше, такие люди, как героиня Ильфа и Петрова Эллочка-людоедка, выбирают себе того, с кем нужно «соревноваться» и к чему стремиться. Эллочка соревновалась с дочерью миллионера — заносчивой Вандербильдихой, мы же можем выбрать для подобной тактики благодаря соцсетям кого угодно: от соседки по подъезду до голливудской звезды. Но поступать будем так же, как Эллочка — на последние деньги совершать неоправданные траты, чтобы что-то доказать, нет, не тем, кому мы завидуем, а самим себе.

Ловушка № 5 — мгновенные удовольствия

Еще один невероятно популярный способ потратить деньги неосознанно — это мгновенные удовольствия. Причем на эту статью расходов мы тратим, как правило, не очень большие суммы, зато делаем это часто. Это могут быть покупки сладкого, кофе, каких-то иных способов поощрить себя или успокоить в состоянии тревоги или стресса. Однако такое «заедание» не закрывает потребности, и мы не накапливаем внутренние ресурсы для увеличения дохода.

Ловушка № 6 — чувство вины

Практически всегда, совершая необдуманные, ненужные траты, мы выходим из положения, придумывая разные оправдания самому себе: «я был расстроен», «у меня стресс», «да, у меня 20 пар босоножек, но эти такие красивые» и т. д. Возникает чувство вины и, чтобы от него избавиться, мы придумываем для себя поводы, почему нам было можно совершить ту или иную покупку. На самом деле, мы не должны оправдываться, не должны винить себя, потому что чувство вины будет порождать новые покупки и оправдания — получается замкнутый круг. Лучше признать, что у нас есть проблема — импульсивные покупки. Возможно, было бы правильнее начать вести бюджет и планировать расходы.

Ловушка № 7 — влияние продавца

Нельзя отрицать, что некоторые люди от природы обладают даром хорошего продажника, а мы, в свою очередь, не очень уверены в себе, поэтому нам могут навязать абсолютно ненужный товар. Как обезопасить себя в такой ситуации? Только проявив характер. Не позволяйте продавцу создавать эффект срочности, чтобы заставить вас купить товар прямо сейчас, особенно тогда, когда вы чувствуете, что не уверены в своем выборе — не уверены, что это вообще ваш выбор. Обязательно берите время на размышление.