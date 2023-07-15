Как понять, что вы под влиянием манипулятора в отношениях

И это далеко не полный список из частых признаков манипуляции, которые многие жертвы абьюза попросту не замечают. Ну или не хотят признавать. Однако манипуляторы себя проявляют уже на ранних стадиях отношений, так что вы можете обращать на это внимание, пока не стало поздно и вы не попали под полное влияние партнёра. А уже в этом случае будет гораздо сложнее выйти из отношений.

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Психолог Ольга Романив отметила, чтобы понять, манипулирует ли вами партнёр, нужно обратить внимание на следующие признаки:

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Личных границ больше не существует

У каждого человека есть личные границы. Если действия или слова вашего любимого приносят вам дискомфорт, то сначала стоит это обсудить. В противном случае дискомфорт будет только расти.

Эмоциональные качели и шантаж чувствами

Люди-манипуляторы используют все доступные им способы, чтобы вас подавить. Чаще всего это происходит во время ссор и конфликтов, партнёр может припомнить вам всё плохое или угрожать рассказать о ваших секретах, которыми вы поделились. Это вызывает страз и неловкость, отчего вы сразу поддаётесь.

Короли драмы

Этот вид манипуляции помогает навязать чувство вины, вызвать жалость. Если в речи вашей половинки вы слышите эмоционально насыщенные и экспрессивные высказывания в ваш адрес, особенно во время конфликта и ссоры, то это явный признак того, что вами пытаются манипулировать.

Требование доказывать любовь

Люди, склонные манипулировать другими, по натуре эгоисты, поэтому они стремятся всеми способами получить подтверждение того, что являются единственными и неповторимыми. Если партнер требует от вас жертв во имя любви, то можно не сомневаться в том, что вами пытаются управлять.

Актёрство в чистом виде

Обратите внимание, насколько быстро ваш партнёр может расплакаться. Причём по любому поводу. Актёрский талант — это ещё одна особенность, характерная для манипуляторов. Часто они пытаются вызвать жалость или чувство вины, тем самым добиваясь своей цели, удерживая вас или склоняя на свою сторону в разных спорах.

Вы живёте жизнью партнёра

Люди-манипуляторы пытаются сделать так, чтобы вы перестали общаться со своим ближайшим окружением. Тогда им проще манипулировать, они добиваются внимания и любви, смещая весь акцент только на себя.

«Не виноватая я!»

Манипулятор вне зависимости от ситуации, причин, вызвавших её, будет всегда винить своего партнёра, даже если виноват сам. Такие люди не могут нести ответственность за свои поступки, поэтому обвиняют других.

Убийство уверенности в себе

Ещё один признак манипулятора. Он пытается представить любую ситуацию в выгодном для себя свете, заставив вас чувствовать себя неуверенно. И так из раза в раз, только всё больше убивая вашу самооценку.

Вы недостойны. По её/его словам

Манипулятор старается всеми способами привязать «цель» к себе. Так что принижение достоинств — один из верных способов. Если это происходит постоянно, то человек начинает верить в то, что нужен только манипулятору, такого лучше не допускать. Фраза «Да кому ты нужна/нужен кроме меня?» вам что-нибудь напоминает?

Манипуляторы среди друзей — как понять

Пресловутая токсичность может проявляться не только в романтических отношениях, но и дружеских. Психолог и создательница фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова рассказала , что если сообщения и звонки от друга вызывают раздражение, отвечать на них не хочется, то это явный признак того, что вам на самом деле не особо-то приятно общаться с таким человеком. Также если из-за непонимания или ненормальной ответной реакции нельзя попросить передышку и перенести общение на некоторое время — то это тоже признак токсичного «друга».