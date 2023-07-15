Оставьте телефон дома: психолог рассказала, как правильно провести отпуск

О том, как лучше всего провести отпуск, рассказывает «Известия» со ссылкой на специалиста Московской службы психологической помощи населению Екатерину Игонину.

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Специалист советует не устраивать гонку в попытке посмотреть, как можно больше всего.

Устанавливать маршруты и планировать лучше заранее, все согласовывая с близкими. Психолог напомнила, что даже мелкие придирки могут всерьез испортить настроение.

Также по её совету, не стоит пытаться создать себе идеальный отпуск, предусмотрев все неожиданные ситуации. Часто именно нестандартные ситуации и делают отпуск запоминающимся.

Также стоит уладить все дела на работе: проверить все имеющиеся поручения и незавершенные задачи и разобраться с ними или передать коллегам. На время поездки лучше оставить дома телефон с рабочими контактами или отключить на время деловые чаты.