Психолог объяснила, как извиняться перед мужем

При извинениях женщины перед мужчиной в отношениях не стоит перекладывать ответственность на своего партнера, рассказала NEWS.ru психолог Марина Философ. Психолог считает важным выслушивать мужскую точку зрения в спокойном состоянии. Эксперт также призвала изучать особенности мужчины для того, чтобы найти правильные слова, ведущие к примирению.

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Вы просто говорите «Мне жаль, что у нас вышла ссора. Я не хочу ссорится с тобой. Ты очень важен для меня». Не перекладывайте на него всю ответственность за произошедшее. Можно приготовить для него любимую еду или сделать ему расслабляющий массаж. Проявить внимание, нежность, кокетство, — сказала психолог.

Философ призвала не перекладывать всю ответственность за ссоры на партнера и признавать свою ее часть.

Эксперт также отметила, что признавать свои ошибки и извиняться друг перед другом в паре — это важный навык, который помогает поддерживать здоровые отношения. По ее мнению, мужчине во время примирения с супругой следует дать ей выговориться, чтобы «отпустить» обиду, а неприятные ощущения от ссоры можно сгладить подарком.