11 качеств людей, которые в любой компании вызывают симпатию и уважение

Каждому из нас хочется добиться симпатии и уважения окружающих. С этим фактом никак не поспоришь. Но, увы, далеко не все способны быстро располагать к себе людей.

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Мало быть улыбчивым и общительным человеком. Нужно также являться начитанным, образованным и позитивно настроенным.

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Если у вас отсутствует хотя бы одна из этих черт, то не видать вам симпатии собеседников никогда!

Посудите сами: и образованные люди часто ведут себя, как настоящие зануды, общаясь с людьми. А весельчаки, не имеющие чувства такта, и вовсе способны оттолкнуть от себя визави.

Запомните эти 11 качеств – они есть у всех личностей, привлекающих внимание окружающих. В чём их секрет?

Источник svtreid.ru

1. Они уважают других

На самом деле, все люди достойны уважения. Пусть вы считаете некоторых личностей никчёмными, глупыми или невежественными, это не даёт вам право относиться к ним с пренебрежением.

Если во время общения с собеседником вы будете придерживаться этой позиции, то с лёгкостью завоюете желанную симпатию.

2. Они внимательные

Одного умения слушать человека мало. Вы должны также вдумываться в суть изложенной им информации, извлекать из неё самые важные моменты.

Визави необходимо удостовериться в том, что вы в процессе разговора не только внимательно его слушали, но и всё поняли. А ваша обратная связь послужит самым лучшим подтверждением вышесказанного.

3. Они ведут себя спокойно

Истерики, крики и скандалы, несомненно, отлично помогают избавиться от негатива. Но к таким способам не рекомендуется прибегать с целью решения определённых проблем (конфликт, недопонимание).

Если вы начнёте кричать на оппонента и оскорблять его, то точно не добьётесь хорошего отношения к себе.

Будьте сдержанны, когда проявляете свои эмоции (в особенности, негативные).

4. Они справедливые

Судите о людях и о ситуациях, опираясь на собственный опыт, впечатления и выводы, а не на чужие слова.

Знайте: объективные люди всегда уважаемы окружающими. Они не придают значения сплетням, ведь лучше всё самостоятельно увидеть или услышать, чем узнать от третьих лиц.

Источник svtreid.ru

5. Они пребывают в хорошем настроении

Вам нравится вести беседы с пессимистами, которые всё время жалуются на судьбу и на то, как все вокруг несправедливо относятся к ним? Нет? Остальные тоже не любят негативных собеседников.

Не посвящайте, пожалуйста, собеседника во все подробности ваших неудач и провалов. Во всяком случае, тогда, когда в этом нет надобности.

Постороннему человеку не поднимет настроение ваше повествование о «33 несчастьях». При следующей встрече он постарается побыстрее отделаться от вас, уж поверьте!

6. Они умеют связно излагать мысли

Ваша речь красивая, связная и логичная? В таком случае вы сможете без труда высказать свои мысли так, чтобы их сразу поняли и восприняли люди.

От этой привычки будет много пользы, независимо от того, где вы находитесь – на деловом совещании или на вечеринке.

7. Они знают, когда и что нужно сказать

Разумеется, вы должны 100 раз подумать, прежде чем что-то сказать. Помните сказку «Алиса в Стране Чудес»? Она говорила: «Я всегда говорю то, что думаю».

Это огромная ошибка, которой не должно быть в вашем поведении!

Вставляйте своевременно нужные реплики, возражайте, когда это уместно, сочувствуйте, когда человеку нужны слова поддержки. Тогда вы точно прослывёте приятным и разумным собеседником.

8. Они тактичные

У всех людей имеются особые темы, которые они не любят поднимать. Вы уважаете чувства собеседников? Никогда «не давите на больные места»?

Будьте спокойны: эти люди уже считают вас приятным и достойным визави. Все они успели мысленно поблагодарить вас за вежливость и скромность.

Словом, тактичные личности всегда находятся в выигрыше!

Источник polinka.top

9. Они умеют говорить приятные слова

Людям нравится комплименты, с этим не поспоришь. Используйте этот приём с пользой для себя!

Только, пожалуйста, не забывайте о мере и честности: неуёмные комплименты и похвала никому не приятны.

Даже если вы осыплете самоуверенного и нарциссичного человека миллионом красивых слов, то он всё равно догадается, что вы лжёте без зазрения совести.

10. Они сдержанные

Все приятные собеседники отлично знают, что некоторые свои мысли всё-таки не стоит произносить вслух. Некоторые из этих мыслей попросту неуместны, а порой и вовсе губительны для взаимоотношений.

Вы любите «резать правду-матку»? Уймите свою любовь к правде, если знаете, что в данной ситуации она способна навредить вам.

11. Они относятся к себе с иронией

Надо сказать, что ироничные и самокритичные люди умеют прекрасно шутить над собственными несовершенствами и неудачами. С такими визави всегда приятно провести время, посмеяться, повеселиться.

Запомните это правило: человек, умеющий смеяться над собой, моментально становится любимцем той компании, в которой он находится.

Пусть собеседники узнают, что вас не пугают ни ваши пёстрые веснушки, ни эффектное падение в лужу!

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