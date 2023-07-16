11 качеств людей, которые в любой компании вызывают симпатию и уважение
Каждому из нас хочется добиться симпатии и уважения окружающих. С этим фактом никак не поспоришь. Но, увы, далеко не все способны быстро располагать к себе людей.
Мало быть улыбчивым и общительным человеком. Нужно также являться начитанным, образованным и позитивно настроенным.
Если у вас отсутствует хотя бы одна из этих черт, то не видать вам симпатии собеседников никогда!
Посудите сами: и образованные люди часто ведут себя, как настоящие зануды, общаясь с людьми. А весельчаки, не имеющие чувства такта, и вовсе способны оттолкнуть от себя визави.
Запомните эти 11 качеств – они есть у всех личностей, привлекающих внимание окружающих. В чём их секрет?
1. Они уважают других
На самом деле, все люди достойны уважения. Пусть вы считаете некоторых личностей никчёмными, глупыми или невежественными, это не даёт вам право относиться к ним с пренебрежением.
Если во время общения с собеседником вы будете придерживаться этой позиции, то с лёгкостью завоюете желанную симпатию.
2. Они внимательные
Одного умения слушать человека мало. Вы должны также вдумываться в суть изложенной им информации, извлекать из неё самые важные моменты.
Визави необходимо удостовериться в том, что вы в процессе разговора не только внимательно его слушали, но и всё поняли. А ваша обратная связь послужит самым лучшим подтверждением вышесказанного.
3. Они ведут себя спокойно
Истерики, крики и скандалы, несомненно, отлично помогают избавиться от негатива. Но к таким способам не рекомендуется прибегать с целью решения определённых проблем (конфликт, недопонимание).
Если вы начнёте кричать на оппонента и оскорблять его, то точно не добьётесь хорошего отношения к себе.
Будьте сдержанны, когда проявляете свои эмоции (в особенности, негативные).
4. Они справедливые
Судите о людях и о ситуациях, опираясь на собственный опыт, впечатления и выводы, а не на чужие слова.
Знайте: объективные люди всегда уважаемы окружающими. Они не придают значения сплетням, ведь лучше всё самостоятельно увидеть или услышать, чем узнать от третьих лиц.
5. Они пребывают в хорошем настроении
Вам нравится вести беседы с пессимистами, которые всё время жалуются на судьбу и на то, как все вокруг несправедливо относятся к ним? Нет? Остальные тоже не любят негативных собеседников.
Не посвящайте, пожалуйста, собеседника во все подробности ваших неудач и провалов. Во всяком случае, тогда, когда в этом нет надобности.
Постороннему человеку не поднимет настроение ваше повествование о «33 несчастьях». При следующей встрече он постарается побыстрее отделаться от вас, уж поверьте!
6. Они умеют связно излагать мысли
Ваша речь красивая, связная и логичная? В таком случае вы сможете без труда высказать свои мысли так, чтобы их сразу поняли и восприняли люди.
От этой привычки будет много пользы, независимо от того, где вы находитесь – на деловом совещании или на вечеринке.
7. Они знают, когда и что нужно сказать
Разумеется, вы должны 100 раз подумать, прежде чем что-то сказать. Помните сказку «Алиса в Стране Чудес»? Она говорила: «Я всегда говорю то, что думаю».
Это огромная ошибка, которой не должно быть в вашем поведении!
Вставляйте своевременно нужные реплики, возражайте, когда это уместно, сочувствуйте, когда человеку нужны слова поддержки. Тогда вы точно прослывёте приятным и разумным собеседником.
8. Они тактичные
У всех людей имеются особые темы, которые они не любят поднимать. Вы уважаете чувства собеседников? Никогда «не давите на больные места»?
Будьте спокойны: эти люди уже считают вас приятным и достойным визави. Все они успели мысленно поблагодарить вас за вежливость и скромность.
Словом, тактичные личности всегда находятся в выигрыше!
9. Они умеют говорить приятные слова
Людям нравится комплименты, с этим не поспоришь. Используйте этот приём с пользой для себя!
Только, пожалуйста, не забывайте о мере и честности: неуёмные комплименты и похвала никому не приятны.
Даже если вы осыплете самоуверенного и нарциссичного человека миллионом красивых слов, то он всё равно догадается, что вы лжёте без зазрения совести.
10. Они сдержанные
Все приятные собеседники отлично знают, что некоторые свои мысли всё-таки не стоит произносить вслух. Некоторые из этих мыслей попросту неуместны, а порой и вовсе губительны для взаимоотношений.
Вы любите «резать правду-матку»? Уймите свою любовь к правде, если знаете, что в данной ситуации она способна навредить вам.
11. Они относятся к себе с иронией
Надо сказать, что ироничные и самокритичные люди умеют прекрасно шутить над собственными несовершенствами и неудачами. С такими визави всегда приятно провести время, посмеяться, повеселиться.
Запомните это правило: человек, умеющий смеяться над собой, моментально становится любимцем той компании, в которой он находится.
Пусть собеседники узнают, что вас не пугают ни ваши пёстрые веснушки, ни эффектное падение в лужу!
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