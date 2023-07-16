Психолог посоветовал взвесить плюсы и минусы, рассказывая о чужой измене

Психолог Галигабаров посоветовал взвесить плюсы и минусы, рассказывая о чужой измене. Друзья часто делятся друг с другом секретами — это в принципе нормально. Но бывает так, что чужая тайна идёт в разрез с вашими собственными ценностями, и тогда этот груз начинает тяготить, а совесть мучить. О том, какое решение принять в этой ситуации, рассказал практикующий психолог, член петербургской Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Пётр Галигабаров.

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Специалист объяснил «Доктору Питеру», что делиться с друзьями секретами и изливать душу — это нормально. Особенно в нашей стране, где не принято ходить к психологу. При этом человек, который выступил в роли жилетки, потом может испытывать разные чувства — от стыда до зависти.

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Реагировать на измены друзей можно по-разному. Одни считают, что чужие отношения — не их дело. Другие думают, что могут спасти чей-то брак.

Именно поэтому психолог посоветовал при выборе модели поведения ориентироваться на собственные ощущения и личные потребности. В этом случае нужно быть эгоистом, порекомендовал он.

Галигабаров предлагает сделать так: взять ручку и бумагу и спокойно ответить себе на следующие вопросы:

Что будет, если я расскажу про измену её/его партнёру?

Что будет, если я не расскажу про это?

Чего не случится, если я всё расскажу?

Чего не случится, если я не расскажу?

Ответы на них должны прояснить ситуацию. Кроме того, вы в любой момент можете попросить вашего товарища не делиться с вами секретами, которые доставляют вам дискомфорт. Ну а если излияний души избежать не удалось, то вы можете всегдаобсудить свои терзания с психологом. В крайнем случае, можно перестать общаться с этими людьми или рассказать правду.

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