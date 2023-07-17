Психолог назвал топ-5 секретов эффективного общения

Любая коммуникация предполагает цель — обмен мнениями, приятное времяпрепровождение или достижение договоренностей. Но чтобы прийти к поставленной цели, нужно приложить определенные усилия. Специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов рассказал «Вечерней Москве» о приемах эффективного общения.

© Вечерняя Москва

Все мы любим непринужденные беседы, обмен мнениями или просто пошутить. Подобный формат общения дается нам легко и приносит массу позитивных эмоций.

Видео дня

Но если нужно обсудить что-то важное или прийти к компромиссу в существенном для вас вопросе, тогда разговор приобретает более серьезный оттенок.

— У каждого человека свое мировоззрение и свои жизненные мотивы. Нужно помнить, что всегда есть люди, которые принципиально не хотят слышать никого, кроме себя. К этому нужно быть готовым и принять, что не каждое противоречие получится разрешить, — говорит Денис Хакимов.

Продуктивно общаться и грамотно доносить до собеседника свою точку зрения без столкновения интересов — своего рода искусство, которому можно и нужно учиться.

Постарайтесь понять позицию другого человека

Чтобы найти точки соприкосновения, мы должны услышать чужое мнение по любому вопросу, уловить значимость того, что пытается донести собеседник. Каждый обладает собственными установками и стереотипами мышления — это помогает жить, придерживаясь понятной нам линии поведения.

Но если речь заходит о желании достичь каких-то договоренностей, относитесь к другой стороне максимально непредвзято.

Выражайтесь конкретно и умейте слушать

Это поможет сократить недопонимание и понять настроенность собеседника на разговор. Выразив свою мысль, дайте высказаться тому, с кем выстраиваете диалог. Подобный процесс поможет раскрыть внутреннюю наполненность человека и даст понимание того, какими терминами и категориями он мыслит.

Ведь даже относительно одной и той же темы у людей могут быть кардинально разные взгляды.

Чтобы расположить собеседника к дальнейшему диалогу, задавайте ему вопросы и демонстрируйте заинтересованность в беседе.

Также можно воспользоваться перефразированием или резюмированием — это покажет, что вы с вниманием слушаете человека и открыты к дальнейшему взаимодействию с ним.

Находите позитивные моменты в диалоге

Иногда приходится обсуждать трудные темы, в которых много непростых моментов. Постарайтесь в любой беседе находить что-то положительное.

К примеру, уловите общие интересы, перечислите стороны, в которых удалось договориться, и на основе этого продолжайте коммуникацию.

Поддерживайте невербальное общение

Зрительный контакт, открытая поза, подбадривание кивками — все это играет немалую роль при разговоре. Если у человека скрещены руки на груди, а глаза бегают или смотрят в сторону, это вызывает настороженность и недоверие. Также можно поработать над своей речью: четкая артикуляция и спокойный голос пойдут на пользу разговору.

Ищите компромиссы

Как бы нам ни хотелось всегда быть правыми, в реальности такое бывает редко. Попробуйте предложить вариант решения проблемы, подходящий для всех. Не игнорируйте других людей и не ставьте себя в уязвимую позицию. В первом случае можно испортить отношения и заблокировать каналы коммуникации, а во втором — самому подвергнуться негативным переживаниям и раздражению.

Эффективное общение — комплексный и не самый простой навык. Чтобы диалог состоялся, не говорите того, чего не хотели бы услышать в свой адрес. Избегайте обвинений, предвзятости, насмешек и поучений. Приложите усилия, и вероятность построения продуктивного контакта значительно увеличится.

Если вам кажется, что общение с близкими не приносит радости, а любая коммуникация доставляет дискомфорт, за консультацией можно обратиться к специалисту.