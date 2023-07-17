5 вопросов, которые уберегут вас от созависимых отношений

Созависимыми называют отношения, в которых вы ставите нужды, желания и эмоции другого человека выше своих собственных. Самодостаточный человек, знающий себя и понимающий свои потребности, не вступит в такие. Но если у вас есть личностные дефициты и нереализованные желания — риск столкнуться с созависимостью достаточно велик. Какие вопросы помогут понять, что вы на пороге созависимых отношений, разбираемся с клиническим психологом Максимом Разоренковым.

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Созависимость, или зависимые отношения, — противоположность любви. Если последняя предполагает свободу и доверие, то созависимость можно характеризовать как нездоровую привязанность к партнеру, когда вы не в состоянии управлять собой и своими чувствами, и все ваши мечты, желания и цели связаны с объектом нездоровой «любви». При этом ваш партнер, осознанно или подсознательно, манипулирует вами, поддерживая зависимость от самого себя.

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Чтобы обезопасить себя от созависимых отношений, можно задать себе следующие вопросы и честно ответить на них.

1. Зачем мне эти отношения и что я получаю от них?

Зачастую созависимые отношения позволяют легче переносить одиночество. Важно это осознать и понять, что каждый человек заслуживает здоровых и равных отношений. В созависимые же отношения вступают люди, которым тяжело справляться со своей собственной жизнью, поэтому они предпочитают «проживать жизнь другого». Если у вас нет уверенности и опоры на себя и свои ресурсы, то вы нуждаетесь в одобрении и их получении извне. А находясь в созависимости можно почувствовать свою нужность помогая и заботясь о ком-то, даже если в этом нет особой необходимости.

2. Не вступаю ли я в отношения из-за страха или низкой самооценки?

Вы можете бояться остаться одинокой, стать отвергнутой или неспособной управлять своей жизнью. Ответьте себе, не принимаете ли вы решение встречаться с человеком на основе страха или недостатка веры в свои способности. Если так, то развивайте свою самооценку и уверенность в себе: не сравнивай себя с другими, балуйте себя небольшими подарками, начните ставить небольшие реальные цели и достигайте их и т.д. Это поможет вам поверить в свои силы и в будущем построить здоровые отношения с подходящим вам партнером.

3. Чувствую ли я себя полной и счастливой без этого человека и что я делаю для своего собственного счастья и удовлетворения?

Одним из главных признаков созависимых отношений является чувство неполноценности и несчастья без другого человека. Если ваше ощущение счастья и самоутверждения зависит от партнера, это сигнал созависимости.

Чтобы вернуть себе радость жизни, обратите внимание на свои собственные интересы и увлечения. Составьте список того, что вам нравится, и делайте это на постоянной основе. Это могут быть совершенно простые вещи — танцы, музыка, рисование и т.д. Все это позволит вам отвлечься от отношений и взять на себя ответственность за собственные эмоции.

4. В какой степени я контролирую другого человека или позволяю ему контролировать меня?

Созависимые отношения часто связаны с потребностью в контроле. Люди со склонностью к созависимости могут пытаться контролировать другого человека или позволяют себе быть контролируемыми. Это может выражаться в неумении говорить «нет» отстаивая свои границы, манипуляциях, доминировании или преследовании собственных интересов в ущерб другому. Важно научиться отпускать необходимость контроля и уважать свою личную автономию и свободу другого человека.

5. Не мешают ли отношения моему росту и развитию?

Поставьте свои собственные нужды и цели на первое место, чтобы сохранить свою индивидуальность и самостоятельность, и не позволяйте себе быть захваченными другими людьми. Безусловно, человек в отношениях нуждается во внимании партнера, и это нормально. Но когда вторая половинка начинает требовать от вас слишком много времени, ревновать к работе и обесценивать ваши интересы и увлечения — это явный признак того, что отношения с этим человеком могут стать созависимыми.