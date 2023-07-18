Психолог заявила о важности планирования при борьбе со стрессом на работе

Бизнес-психолог Татьяна Клец рассказала, как бороться со стрессом на работе. По её словам, важную роль играет организация времени, поэтому нужно планировать задачи и приоритеты, чтобы избежать излишней нагрузки.

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В беседе с «МК в Питере» эксперт также посоветовала включить в рутину регулярные паузы для релаксации.

«Каждый человек уникален, и эффективные стратегии управления стрессом могут отличаться. Попробуйте разные методы и найдите то, что работает лучше всего для вас», — заявила психолог.

По её словам, стоит научиться устанавливать границы в отношении рабочей нагрузки.

Кроме того, желательно искать способы расслабиться после работы — больше читать, слушать музыку, заниматься любимым хобби.