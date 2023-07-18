Кто такой интроверт простыми словами

Многие еще в школе проходили тест на определение своего типа личности и выяснили, что являются интровертами. Согласно статистике, к этому типу личности относятся от 25 до 40 процентов людей. Однако не стоит думать, что интроверты не способны получить удовольствие от шумной вечеринки или нахождения в центре внимания. Понятие интроверсии окутано множеством стереотипов, а современные психологи вообще стараются его не использовать. В материале «Ленты.ру» разбираемся в вопросе вместе с гештальт-терапевтом.

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Кто такой интроверт?

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Согласно определению в Большом толковом словаре русского языка, интроверт — это человек, «психический склад которого характеризуется сосредоточенностью на своем внутреннем мире, обращенностью на самого себя, замкнутостью, созерцательностью». Простыми словами, это человек, который предпочитает спокойную обстановку шумной компании и любит проводить время в одиночестве наедине со своими мыслями. Противоположностью интроверта считается экстраверт — активный и коммуникабельный человек, получающий удовольствие и заряд бодрости от общения с другими людьми.

"Изначально понятие интроверсии и экстраверсии было введено Карлом Юнгом еще в 1920-е годы. Согласно его теории, главная разница между этими двумя типами заключается в том, куда они направляют свою внутреннюю энергию: интроверты — внутрь себя, а экстраверты — наружу, в окружающий мир", — Ксения Маслова, гештальт-терапевт.

Позже экстраверсию и интроверсию исследовали и другие психологи, расширяя и дополняя эти понятия. Британско-немецкий психолог Ганс Айзенк, например, создал свою трехфакторную теорию личности, где выделил три основных личностных измерения: экстраверсия — интроверсия, эмоциональная стабильность — нейротизм и низкий/высокий психотизм. Используя первые два измерения, Айзенк также описал четыре основных типа личности: холерик, меланхолик, флегматик и сангвиник.

Немецкий психиатр Карл Леонгард считал, что основные отличия интровертов и экстравертов в их приверженности своим принципам и отношении к информации. По его мнению, интроверт — более волевой человек, который способен не слепо ориентироваться на общество, а оставаться верным себе и своей точке зрения. Экстраверт же, будучи сосредоточенным на внешнем мире, больше подвержен чужому влиянию и чаще всего выбирает конформистский путь.

Как человек становится интровертом?

Эксперты портала о здоровье Healthline убеждены, что интроверсия, как и другие аспекты личности, развивается в результате сочетания двух основных факторов: генов и окружающей среды, в которой растет человек.

Существует большая вероятность того, что ребенок, родившийся в семье интровертов, в дальнейшем сам станет интровертом — отчасти из-за генетических черт, отчасти из-за усвоенного образа жизни и манеры общения.

Другие факторы окружающей среды, которые формируют тип характера:

стиль воспитания;

тип полученного образования;

опыт общения со сверстниками;

жизненный опыт, особенно, полученный в детстве.

Некоторые исследования (например, российское 2007 года и зарубежное 2018 года) свидетельствуют о том, что определенную роль может играть также химический состав мозга. Ученые предполагают, что люди с высокой функциональностью дофаминовой системы получают удовольствие и прилив сил от социального взаимодействия, а люди с менее функциональной дофаминовой системой, наоборот, чувствуют себя уставшими после этого и предпочитают восстанавливать силы в одиночестве.

Признаки и характеристики интроверта потребность проводить время наедине с собой;

неприязнь к большим компаниям и скоплениям людей;

сложности с заведением знакомств;

небольшой круг общения;

склонность к работе в одиночку;

склонность глубоко погружаться в изучаемый вопрос;

вдумчивость и наблюдательность;

избегание конфликтов;

более развитые навыки письменного общения, чем устного;

эмоциональность и склонность к саморефлексии.

Мифы об интровертах

Так как многие из качеств, перечисленных выше, кажутся полной противоположностью качеств активного (а значит, успешного и популярного) человека, интроверсия окружена мифами и стереотипами.

Самые распространенные мифы об интровертах

Интроверты не любят людей. На самом деле интроверты не асоциальные отшельники и тоже получают пользу и приятные впечатления от близких отношений с другими людьми. Просто обычно они предпочитают экономить свою социальную энергию для тех, кто понимает и поддерживает их потребности.

Интроверты всегда испытывают социальную тревогу. Конечно, некоторые интроверты могут испытывать социальную тревогу, но на это влияет множество других черт, характерных для конкретных людей, а не только одна интроверсия.

Интроверты более изобретательны и креативны, чем другие люди. Креативность обусловлена открытостью, чей уровень у каждого человека глубоко индивидуален. Так, интроверты с высоким уровнем открытости могут быть более креативными, но это не относится ко всем.

Интровертам нужно стараться быть более социальными. Если человек, будучи интровертом, доволен собой и своей жизнью, ему нет смысла менять свои привычки в угоду обществу. Попытки заставить себя общаться с другими людьми могут оказать прямо противоположный эффект и привести к стрессу.

Сильные стороны интровертов

Психолог Лори Хельгоу уверена: любую черту характера можно рассматривать и как недостаток, и как достоинство. В своей книге «Сила интроверта: Почему ваша скрытая жизнь — это ваша скрытая сила» она рассказывает, чем интровертам точно стоит гордиться.

В чем сильны интроверты?

Они способны выстраивать качественные дружеские и романтические отношения. Да, интровертам действительно бывает сложно инициировать знакомства и поддерживать связь с большим количеством людей. Зато это дает им возможность сконцентрироваться на тех друзьях, которые уже есть в их окружении, и построить с ними более глубокие и доверительные отношения.

Они наблюдательны и вдумчивы. Это позволяет интровертам лучше впитывать и усваивать информацию и, что называется, read the room — оценивать обстановку в помещении, подмечать мелкие детали и считывать язык тела и мимику людей. Благодаря этому они также являются хорошими слушателями.

Они хороши в нетворкинге. Общаться в большом коллективе бывает испытанием для интровертов, но если нужно завязать полезное знакомство с одним или двумя человеками, они справятся с задачей на «отлично» — опять же благодаря внимательности к собеседнику, хорошей памяти (расскажет все лучшее о компании) и обаянию, которое проявляется, стоит только интроверту почувствовать себя в безопасности.

Что об интровертах и экстравертах думают современные психологи?

Практически сразу после возникновения теории об экстраверсии и интроверсии специалисты задумались о том, что некоторых людей нельзя определить ни к тем, ни к другим. В 1923 году американский психолог Эдмунд Конклин предложил термин «амбиверсия».

Под амбивертами он подразумевал психически здоровых людей, которые, в отличие от других двух типов, наиболее гибки, адекватны и эффективны в работе

В 2011 году психолог Джонатан Чик создал классификацию интровертов и разделил их на четыре типа.

Типы интровертов

Социальный (social). Этот тип интровертов может быть очень общительным и раскрепощенным — но только среди тщательно подобранных близких людей. Работать социальные интроверты все равно предпочитают в одиночестве и могут долгое время обходиться без общения, но периодически испытывают потребность быть среди людей и ощущать свою сопричастность.

Вдумчивый (thinking). Вдумчивые (или думающие) интроверты много времени проводят в собственных мыслях. Они особенно ценят красоту и гармонию, поэтому к любому делу подходят творчески и часто полагаются на собственную интуицию, а не на четкую инструкцию.

Тревожный (anxious). Люди, относящиеся к тревожному типу, наиболее похожи на стереотипных интровертов. Им не нравится общаться с людьми, они часто чувствуют себя некомфортно в компании, сталкиваются с непониманием. Они относятся к другим людям уважительно, но настороженно и ведут себя очень предупредительно.

Сдержанный (inhibited). Это медлительные интроверты, настоящее воплощение пословицы «семь раз отмерь — один раз отрежь». Они предпочитают сначала все обдумать, а уже потом действовать. Несмотря на то что такая заторможенность может вызывать раздражение у окружающих людей, сдержанные интроверты часто высказывают самые мудрые мысли, а их терпение и аналитический подход к делу помогают в работе.

Подход Чика до сих пор применяется в психологии, но многие современные специалисты отказываются и от него, поскольку считают, что причины, по которым человек может казаться экстравертом или интровертом, часто неизвестны исследователям, а значит, они не могут делать однозначных выводов.

«Я стараюсь не применять классификацию "экстраверт-интроверт", потому что стопроцентных экстравертов и интровертов не бывает», — говорит Ксения Маслова. Поведение человека зависит от многих факторов: состояния здоровья, социальных навыков, настроения в данный момент. Например, если человек переживает потерю близкого человека, он может надолго уйти в себя, но это не будет показателем интроверсии, поясняет эксперт.

"Кстати, даже если вы захотите проверить, к какому типу личности относитесь вы, в интерпретации любого теста всегда будет указано, что человек, например, на 60 процентов — экстраверт, а на 40 — интроверт. И это соотношение впоследствии может меняться", — Ксения Маслова, гештальт-терапевт.

Маслова отмечает, что интроверты, безусловно, могут сталкиваться с определенными трудностями — при личной коммуникации, публичных выступлениях, выполнении некоторых профессиональных задач. Однако с этим можно работать.

Коммуникабельность — это не черта, которая зависит от типа личности. Это навык, который можно развить, говорит терапевт. «Чтобы это сделать, нужно понять, зачем вам нужен такой навык, замотивировать себя и продумать дальнейшие шаги. Потом можно постепенно применять его: пробовать знакомиться на мероприятиях, но не сразу со всеми, а например, с одним-двумя человеками. Также важно помнить про свои особенности и соблюдать баланс: если вы чувствуете, что устали от большого количества людей, дайте себе время восстановиться», — напоминает Маслова.

Какой род занятий может подойти интроверту?

Качества, которые часто мешают интроверту в обычной жизни, — замкнутость, терпение и излишне аналитический подход, — в профессиональной жизни, наоборот, могут стать плюсом. Интроверту подойдет профессия, которая требует усидчивости и внимательности и при этом не подразумевает частое общение с людьми.

Какие профессии подойдут интроверту

Специалист по информационной безопасности

IT-сфера — идеальный вариант для интровертов. Чаще всего это удаленная работа, которая сосредоточена на компьютерах и не требует излишней коммуникации с людьми. Плюс это довольно прибыльно, а работать можно из любой точки мира.

Бухгалтер

Подойдет для тех, кто любит упорядоченную, точную работу. Общение с коллегами также минимальное, а навыки универсальные: можно работать как в ресторане или музее, так и в крупном бизнес-стартапе.

Бизнес-аналитик

Еще одна профессия, с которой можно легко справиться из дома и в которой умение просчитывать стратегии и составлять прогнозы понадобится в большем объеме, чем навыки смол-тока.

Художник, дизайнер

В этих профессиях у некоторых интровертов будет возможность ярко проявить себя. Уединенная мастерская, полный полет фантазии и никаких рамок.

Звукорежиссер

Еще одна творческая профессия, которая и приблизит интроверта к искусству, и оградит от назойливых коллег. Единственный нюанс — не стоит устраиваться на радио, где круглые сутки крутят ток-шоу. Любящему уединение человеку будет комфортнее просто ставить музыку в эфире.

Литературный редактор, корректор

Монотонная работа с текстом, которая требует максимальной внимательности и усидчивости — в этом интроверту нет равных.

Реставратор

Кропотливая и долгая работа, которая к тому же требует постоянного взаимодействия с архивами и старыми вещами. Неусидчивого экстраверта такая деятельность вывела бы из себя, но интроверт скорее всего сможет выполнять ее с удовольствием.

Вирусолог, микробиолог

Научная работа не из легких, но она нуждается в людях с сильными качествами интроверта — сосредоточенностью, ответственностью и умением сохранять спокойствие даже в тех случаях, когда эксперимент проваливается в пятый раз.

Дальнобойщик