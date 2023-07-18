Основные моменты, влияющие на отношения в семье

Казалось бы, ясное дело, ведь в любых отношениях — хоть романтических, хоть дружеских, хоть рабочих — есть два человека, которые и должны прикладывать усилия в равной мере, чтобы обходиться без конфликтов. Однако это понятно не всем. К тому же, есть ещё несколько правил, без соблюдения которых экологичных отношений не добиться.

© Секрет Фирмы

Гештальт-терапевт Ольга Мошенская рассказала «Аргументам и фактам» об основных моментах, которые влияют на отношения в семье.

Видео дня

Чтобы брак оставался крепким и здоровым или же стал таким, нужно соблюдать определённые правила.

В отношения нужно вкладываться. Одних чувств и надежд на светлое будущее не хватает. Нужно уметь слушать и идти на компромиссы. Причём работать над отношениями должны оба. Если одна сторона прикладывает все силы ради долгой и совместной жизни, а вторая не сильно-то шевелится, то крепкого брака не получится. Баланс между собой и отношениями. Нельзя выбирать или собственные интересы, или брак, нужно состоять в отношениях, при этом оставаясь самим собой. Счастья нужно добиваться самостоятельно. Если искать человека, который будет обеспечивать все потребности и решать проблемы, то хороших отношений не получится. Они нужны не для того, чтобы перекладывать ответственность. В отношениях ответственность несут оба. За брак отвечают обе стороны и во всех проблемах они виноваты в равной степени. Нет смысла винить окружающих или злой рок. Такие поиски и тактика «сам дурак» будет приводить только к ссорам. Отношения должны быть с реальным человеком. Нужно принимать вторую половину со всеми её особенностями характера и привычками, а пытаться подстроить её под свои представления — неверно. Любовь возможна в любом возрасте. Будут меняться только проблемы и стремления, но ту же интенсивность чувств никто не отменял. Никто не гарантирует хеппи-энд. Даже если соблюдать все правила, брак может просто развалиться или закончиться внезапно. В таких случаях важно помнить: вы сделали всё, что могли, все правила соблюли, но что-то не сработало.

Как развестись

По статистике количество разводов плотно дышит в затылок количеству браков, почему так случается? Чаще всего супруги просто не соблюдают правила, указанные выше, и постоянно дают волю чувствам и эмоциям. Но во время развода, если хочется закончить со всем побыстрее, стоит рассуждать здраво. Как это сделать? Основные проблемы, которые обсуждаются во время развода, — как будем делить детей и имущество (и/или бизнес). Здесь важно сесть и обдумать дальнейшую жизнь.

Дети. Здесь нужно на первое место ставить потребности детей, которые обычно любят и папу, и маму одинаково и хотят общаться с обоими родителями. И те должны чётко разграничивать собственные придирки друг к другу и не вымещать зло на детях.

Нужно составить список вопросов относительно ребёнка и обсудить каждый. Причём нужно учитывать, что дети растут, а значит, и вопросы будут меняться.

Какое мы хотим образование для ребёнка?

Что для каждого из нас качественное образование?

Если мнения о нём не совпадают, то какие критерии обязательны, а какими можно поступиться? И так далее. Например:

Если мнения не совпадают, это не значит, что кто-то плохой родитель. Плохих тут нет — вы оба переживаете за будущее ребёнка, потому и обсуждаете, как он будет жить. Просто у каждого свой взгляд на жизнь.

Имущество и бизнес. Если есть дети, то чаще всего ребёнка оставляют в привычной обстановке, и если он остаётся с мамой, то маме лучше не менять место жительства, а вот папе — да. Но возникают вопросы, если это ипотечная квартира. Кто будет платить за неё? Есть множество вариантов договориться. Например, отец может не платить алименты, а вместо этого будет выплачивать ипотеку, или наоборот. Главное здесь — думать об интересах ребёнка. А бизнес пострадает при любой попытке его поделить или передать, поэтому тут тоже стоит сто раз подумать.

Правила экологичных переговоров