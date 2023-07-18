Названы способы пережить предательство партнера

Существуют способы, помогающие легче пережить предательство партнера, утверждает клинический психолог Татьяна Шорохова. Некоторые из них она назвала в беседе с «Лентой.ру».

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По словам психолога, предательство — это травмирующая ситуация. При этом, драматизируя измену, можно лишь усугубить вред, который она причиняет психике. Если избежать этой и других распространенных ошибок, можно снизить ущерб и быстрее прийти в себя.

Не закрывайтесь, избегая общения, если у вас случилась беда, поделитесь чувствами с близкими друзьями. Однако не злоупотребляйте их вниманием. Сходите к психологу, или доверьте свою боль дневнику.

Шорохова считает, что необходимо рассматривать измену как отдельную неприятность, случившуюся именно сейчас и с конкретным человеком. «Не стоит накручивать себя, что вас никто не любит или все обижают. Не обобщайте, формируя убежденность, что весь мир против вас», — советует она.

После измены нужно понимать, что предал конкретный человек. Изменил конкретный муж или партнер, но не все мужчины изменники и предатели

С неожиданностью измены справиться сложнее всего, говорит Шорохова. Многие люди считают, что беды обойдут их стороной, и, попав в неприятную ситуацию, испытывают шок.

Чтобы предотвратить такую реакцию, нужна профилактика, по сути, мы должны быть готовы ко всему. Но не постоянно думать о плохом, а тренировать адаптивный интеллект, допуская, что жизнь не может все время развиваться по одному сценарию.

Психолог отметила, что восстановить отношения после предательства сложно, но возможно. При этом обоим партнерам важно понимать, что это будут совсем другие отношения, их придется строить заново.