Как пережить предательство партнера

Клинический психолог Татьяна Шорохова рассказывает о способах снижения стресса после предательства партнера. Она также заявляет, что возможно восстановить отношения, но при определенных условиях.

© Banki.loans

По словам Татьяны Шороховой, предательство является травмирующей ситуацией, и нельзя еще больше усугублять ее воздействие. Она советует не драматизировать измену и не обобщать, формируя убеждение о том, что весь мир против вас.

Важно понимать, что предал конкретный человек, а не все мужчины являются изменниками и предателями.

Самым сложным является справиться с неожиданностью измены. Многие люди надеются, что такое не произойдет с ними, поэтому они испытывают шок при столкновении с этой неприятной ситуацией.

Восстановление отношений после предательства является сложной задачей, но возможной. Оба партнера должны понимать, что будущие отношения будут совершенно иными и придется строить их заново. Важно начать диалог не с взаимными обвинениями, а с выражением сожаления и искренним желанием исправить ситуацию.