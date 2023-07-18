Психологи рассказали, как бороться с неосознанной тревогой

Неосознанная тревога появляется, когда человеку сложно совладать с эмоциями, и может стать причиной серьёзных проблем. Об этом пишет LIFE со ссылкой на психолога Ирину Андриевскую.

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По её словам, нередко люди с тревожностью пытаются вытеснять негативные мысли. Игнорируемый стресс со временем истощает ментальное здоровье и может стать причиной плохого настроения, бессонницы, апатии и депрессии.

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Как распознать тревогу

Человек, который страдает от этой проблемы, обычно не способен объективно описать свои эмоции. Нередко он «ничего не чувствует» или испытывает сложности, когда надо сосредоточиться.

«Например, может казаться, что человеком движут амбиции, но на деле ему важно то, как на него будет смотреть общество при провале. В таком случае люди хотят достигнуть успеха лишь для того, чтобы не казаться неудачником», — говорит психолог.

Тревожным людям с трудом даются изменения в привычном порядке дня: они создают ощущение потери контроля. Неожиданности ещё больше усиливают переживания.

Как бороться с тревогой

«Парадоксально, но лучший способ начать бороться с неосознанной тревогой — принять её. Избегание этой проблемы усугубляет ситуацию, позволяя стрессу прочно закрепиться в жизни человека», — поясняет Андриевская.

Осознанность помогает снизить интенсивность эмоций. С их принятием работают многие подходы в психотерапии, помогающие распознавать чувства и физические ощущения без самоосуждения.

«Необходимо не только осознавать эмоции, но и чётко понимать свои мысли. <...> Один из первых шагов при работе с тревогой — умение определять факты и отделять их от своих привычных интерпретаций. Изменяя свои мысли, мы также изменяем и эмоции», — считает эксперт.

Чтобы проанализировать тревогу, задайте себе несколько вопросов:

На чём основаны ваши рассуждения?

Можно ли оценить ситуацию иначе?

Если бы так размышлял кто-то другой, то что бы вы ему сказали?

«Начинать осознанное наблюдение стоит с простых вещей. Например, попробуйте следить за своим дыханием и мыслями, которые уходят и приходят, не вовлекаясь и не оценивая их», — советует психолог.

Хорошим инструментом в борьбе с тревожностью служат медитации. Ещё одно решение — личный дневник, где можно фиксировать свои мысли и эмоции. Он поможет заметить ситуации, которые вызывают беспокойство.

«Помните, что тревога — это симптом, а не сама проблема», — рассказывает Андриевская.

Многим пациентам с тревожностью помогают функциональные техники, например, прогрессивно-мышечная релаксация. Физические упражнения по 20–30 минут тоже полезны в борьбе с отрицательными эмоциями.

Как не нужно работать с неосознанной тревогой: