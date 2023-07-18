Психолог посоветовала не жить на грани развода

«Где стресс, там начинается фаза истощения. Те люди, которые живут на грани развода, подвержены очень высокому риску развития различных психосоматических заболеваний. А вообще-то одна из важнейших функций отношений — психотерапевтическая», — сказала Головачёва в беседе с НСН.