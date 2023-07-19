Фразы из детства, которые заставляют вас переедать сегодня
И никогда не говорите их своим детям!
Все мы в детстве слышали страшные фразы от родителей в духе: «А я для кого готовила?» и т. п. На самом деле, они не так уж безобидны, как может показаться.
Возможно, и вы используете эти фразы со своими детьми. Проблема в том, что подобные фразы могут вызывать реальные расстройства пищевого поведения.
Мы расскажем, о чем лучше промолчать за столом с ребенком.
«Давай прекращай столько есть. Ты же девочка!»
Опасная фраза, ведущая к серьезным психологическим проблемам. А именно — к анорексии. Но даже если вы никогда не сталкивались с такой большой проблемой, вы могли замечать за собой, что вы постоянно держите себя в руках, не даете насладиться десертом даже при нормальном весе, но регулярно срываетесь, что заставляет вас заниматься самобичеванием. С большой вероятностью в детстве родители хотели «как лучше», но подобными ограничивающими фразами внушили серьезный комплекс.
«Нельзя такой худой быть!»
Обратная проблема — обвинения в излишней худобе. Помимо того, что в будущем такие дети трудно контролируют свой аппетит, им сложно научиться принимать себя в своем весе. Нередко подобные установки приводят в дисморфофобии, с которой можно бороться только с помощью специалиста.
«Если не доешь, не встанешь из-за стола»
Легендарная фраза. Ребенок начинает испытывать чувство вины и скоро понимает, что проще подчиниться, тогда можно быстрее отделаться от авторитарного родителя. Но не стоит забывать, что любое насилие над личностью никогда не проходит бесследно. Давление не должно стать главным моментом во время приема пищи. Лучше всего переключить вектор с угрожающего, на поясняющий — скажите, что в случае, если ребенок хорошо поест, он сможет дольше погулять или обойти своего друга в игре, ведь он подзарядился домашним супом. В этой ситуации еда не будет вызывать неприятные ассоциации у ребенка. Многим родителям не хватало этого совета в то время, когда мы росли.