Психолог рекомендовала не брать в отпуск ноутбук и не смотреть рабочие чаты
Самая распространенная ошибка, которую допускают люди во время отпуска, – неспособность отвлечься от работы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила профессор, руководитель программы магистратуры «Социальная психология в реальном и виртуальном пространстве» Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Крушельницкая.
«Наиболее вовлеченные в работу делают серьезную ошибку: они не умеют и не хотят полностью отключиться от работы. Для отдыха мозгу нужна смена деятельности. Так мы даем отдохнуть одним областям мозга и нагружаем другие. Такое переключение способствует творческой активности. Поэтому во время отдыха «сами собой» приходят на ум оригинальные идеи, в том числе по работе, которые раньше человек сам от себя скрывал», – рассказала Крушельницкая.
Эксперт рекомендовала не брать в отпуск рабочий ноутбук, не проверять на отдыхе почту и рабочие чаты. Вторая распространенная ошибка – перегруженность впечатлениями, добавила психолог.
«Если друзья настойчиво приглашают вас туда, куда вы не хотите, что вам не близко, надо вежливо, но твердо отказаться. Ваши отношения не испортятся, если вы скажете, разумеется, добрым голосом и с теплым взглядом: «Нет, я не хочу туда ехать», «Уверен, что вы хорошо проведете время, но я не люблю посещать эти места», «Я ценю ваше доброе отношение, но останусь дома», – пояснила Крушельницкая.
Кроме того, отмечает эксперт, бывают ситуации, при которых лучше отдыхать отдельно супружеским парам.
«Бывает так, что между супругами любовь, а в бытовом общении они не очень совместимы: нервируют, раздражают друг друга. Этого недовольства недостаточно для того, чтобы расстаться насовсем, но ощущается необходимость в отдыхе. Если близкие друг от друга устают, иногда лучше отдыхать отдельно, но не слишком долго. Не стоит забывать поговорку: с глаз долой – из сердца вон», – заключила психолог.