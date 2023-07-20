Психолог рекомендовала не брать в отпуск ноутбук и не смотреть рабочие чаты

«Если друзья настойчиво приглашают вас туда, куда вы не хотите, что вам не близко, надо вежливо, но твердо отказаться. Ваши отношения не испортятся, если вы скажете, разумеется, добрым голосом и с теплым взглядом: «Нет, я не хочу туда ехать», «Уверен, что вы хорошо проведете время, но я не люблю посещать эти места», «Я ценю ваше доброе отношение, но останусь дома», – пояснила Крушельницкая.