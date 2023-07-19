5 верных признаков, что мужчина вам лжет

Когда у вас возникают сомнения в честности партнера, не спешите бросаться обвинениями: он будет все отрицать.

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Достаточно подмечать особенности его поведения, и все тайное станет явным.

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Избегание зрительного контакта

Сам по себе этот «симптом» не обязательно говорит о лжи, но достоверно свидетельствует о психологическом дискомфорте. Более того, велика вероятность, что это защитная реакция, желание утаить истинные чувства. Не зря говорят, что глаза — зеркало души. Такое поведение также может свидетельствовать о стыде или вине за свои поступки. А уж длительное избегание зрительного контакта ничего хорошего точно не сулит.

Заверения в честности

Одна из явных особенностей лжецов — они изо всех сил пытаются доказать, что не лгут, без видимой на то причины. Если партнер начинает фразы словами «буду честен», «не собираюсь врать», это повод насторожиться. Тому, кто говорит правду, не нужно делать акцент на своей искренности. Так что заверения в честности скорее указывают на то, что их автор, наоборот, внаглую врет.

Нестандартное поведение

Никто не знает вашего партнера лучше вас, поэтому вы, вероятно, заметите существенные изменения в его поведении. Стоит присмотреться к ним повнимательнее, особенно если новшества утаиваются и он делает вид, что ничего особенного не происходит. Зная о собственной лжи, люди склонны старательно скрывать ее следы, однако из-за этого их поведение становится подозрительным.

Телефон-невидимка

Личное пространство — это нормально и даже хорошо. Но когда мужчине есть что скрывать, происходит явная «перенастройка» конфиденциальности, вплоть до полного исчезновения мобильного устройства из вашего поля зрения. Повод беспокоиться тем более есть, если партнер регулярно убирает гаджет, стоит вам только появиться поблизости. Добавим сюда звонки неизвестного происхождения, содержание которых он не может внятно объяснить, и вечно повернутый вниз экран — кажется, вам пора серьезно поговорить.

Путаные объяснения