5 лайфхаков, как настроиться на работу этим летом

Региональный представитель Авито Работы в Сибири Екатерина Салостий дала читателям портала VN.RU несколько практических советов, как заставить себя работать летом и сохранить работоспособность в жару.

© VN.ru

1. Формулировать цели

Видео дня

Один из главных способов повышения мотивации — правильная постановка целей. Они могут быть как материальными, так и нет. Если вы видите в работе, главным образом, источник дохода, тогда нужно определиться, на что требуется накопить деньги: на новый гаджет, ремонт квартиры, поездку на море, вечеринку по случаю дня рождения и т.д. Мысли о долгожданном приобретении помогут смириться с необходимостью отправляться на работу каждый день. Если вам важнее проявить себя на рабочем месте, получить моральное удовлетворение от своего труда и почувствовать себя причастным к большому делу, то стоит проанализировать ежедневно выполняемые задачи. Наверняка вы знаете, как расширить свои функции и принести пользу компании, так что предложите это начальству, а новые обязанности разнообразят ежедневную рабочую рутину.

2. Вознаграждать себя за труды

Лайфхак из серии «Помоги себе сам» заключается в символическом поощрении себя за каждый отработанный день. Главное, не забывать его «выплачивать» вовремя, то есть сразу после выполнения поставленной задачи, а также соизмерять масштабы вознаграждения с затраченными усилиями. Так, ужин в элитном ресторане за два часа работы в душном офисе — многовато, но безалкогольный мохито в перерыве — в самый раз.

Бонусами для поддержания рабочего настроя могут стать: завтрак в соседнем кафе вместо привычного домашнего бутерброда, поход в кино как замена вечернему сериалу, шопинг или визит в бассейн, спа-салон, караоке и т.п. Если в вашей жизни редко случаются прогулки, сон до обеда по выходным или посиделки с «настолками», это тоже может быть достойным вознаграждением.

3. Сменить привычный распорядок дня

Длинные дни и короткие ночи отлично помогают изменить привычный режим и научиться вставать пораньше. Если вы будете просыпаться не за час, а за полтора до выхода из дома, у вас появится возможность сделать лёгкую пробежку и начать день более энергичным. А можно успеть прочитать главу интересной книги и тогда время на работе пройдёт быстрее в ожидании новой встречи с героями. Не хочется читать — смотрите сериалы или слушайте аудиокниги: вариантов, как заполнить появившиеся 30 минут, предостаточно. Помните, что более раннее пробуждение не должно сокращать полноценный ночной сон. И если этот способ вам не подходит, попробуйте, к примеру, ходить пешком на одну-две остановки больше, в обеденный перерыв обязательно гулять на воздухе, заменить плотный мясной ужин сезонными овощами и фруктами, словом, внести хоть какое-то разнообразие в привычную жизнь.

4. Планировать грядущий отдых

И на вашей улице когда-то случится отпуск, а планирование отдыха зачастую не менее увлекательно, чем он сам. Рабочий день пройдёт заметно быстрее, если вы знаете, что вечером дома займётесь изучением карты незнакомого города, подбором отеля, чтением отзывов и поиском билетов.

Но необязательно планирование должно быть связано с поездкой в другие регионы и страны. Отдых может быть непродолжительным, рассчитанным всего на пару выходных, однако предвкушая, как они пройдут, тоже можно получить удовольствие. Конечно, речь идёт не о генеральной уборке или диване с сериалом. Пусть это будет рыбалка, матч по футболу, пижамная вечеринка, встреча с бывшими однокурсниками, культпоход в театр.

5. Облегчать своё состояние в жаркую погоду

Не нужно геройствовать и вести себя в жару так же, как и в другие дни. Иначе к просто желанию отдохнуть прибавится ещё и физическая невозможность сохранять работоспособность. В частности, медики советуют в течение дня пить больше воды (с лимоном или подсоленную), нежирные кисломолочные напитки, свежевыжатые соки, кислородно-белковые коктейли.