Психолог назвала причину увлечения опасными процедурами для красоты

Увлечение женщин опасными процедурами для красоты, разрушительными диетами и веществами нередко связано с синдромом хорошей девочки, считает психолог Сьюзан Альберс. В интервью сайту HealthEssentials она рассказала, как распознать этот синдром и избавиться от него.

© Lenta.ru

Альберс подчеркнула, что синдром хорошей девочки — это не болезнь, а личные качества человека, которые наносят физический и психологический вред, если их довести до крайности. К таким качествам она отнесла перфекционизм, желание всегда угождать другим, жертвуя своими интересами. Еще одним проявлением синдрома Альберс назвала одержимость идеальной внешностью.

Психолог добавила, что ожидание всеобщего одобрения может стать причиной совершения опасных и саморазрушительных поступков во имя красоты. По ее словам, женщины из-за синдрома хорошей девочки могут решиться на пластическую операцию, чтобы походить на кого-то другого, влезть в долги и кредиты ради стильного гардероба или злоупотреблять лекарствами, пытаясь изменить внешность.

Альберс считает, что синдром хорошей девочки появляется в детстве, и во взрослом возрасте продолжает «защищать» от возможных психологических травм. По ее словам, чтобы избавиться от синдрома, следует для начала научиться осознавать, формулировать и высказывать свои чувства. Далее она посоветовала выстроить границы и отстаивать их. Кроме того, Альберс рекомендовала не оценивать свои и чужие поступки как хорошие или плохие.