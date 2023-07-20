7 ошибок, которые совершает женщина, когда ей сильно нравится мужчина

Вы понравились друг другу, он пригласил вас первое на свидание. В день Х можно испортить и смазать всё впечатление о себе и друг друге. И здесь не про ожидание-реальность: фото одно, а человек другой – совсем о другом. Можно своим поведением и щекотливыми темами смазать всё лучшее, что было до момента встречи.

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Бывает так, что по переписке и телефону складывается одно впечатление, а при личной встрече происходит полное разочарование. Как не допустить фатальных ошибок, зацепить мужчину при первых встречах, особенно, если он сильно нравится.

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1. Закатывать сцены ревности

Однажды ко мне обратился клиент – элегантный воспитанный мужчина 39 лет (архитектор в крупной строительной компании). Он уже был в браке и очень осторожно относился к женщинам. С порога озвучил запрос: «Елена, истеричек мне точно не надо».

Рассказал историю, как познакомился на мероприятии с девушкой, она ему очень понравилась. Взял телефон, через несколько дней пригласил на свидание. После этой встречи понял, что снова хочет её увидеть. Желание было обоюдным. Они начали активно переписываться.

По работе ему дали вести большой проект, который он готовил много месяцев, это был шанс вырасти до ТОП-менеджера с перспективой переехать в крупный город, реализовать свои идеи в проекте и получить большой бонуса. Проект отнимал много времени, писать он ей стал меньше, ввиду занятости. При этом девушка была ему интересна, он видел с ней перспективы. Но он точно не ожидал истерик, криков и требований, как будто они вместе много лет, и он её муж.

Ошибка обоих в молчании. Он не говорил ей о том, что скучает. Она подумала, что ему безразлична.

Сцены ревности и закатывания истерик в начале отношений не приемлемы и отпугивают. Нужно уметь разговаривать друг с другом и в корректной форме сообщать другому, что не нравится.

Могла бы сложиться пара? Безусловно.

2. Фанатичное желание выйти замуж

Есть женщины, которые любое знакомство с понравившимся мужчиной расценивают как возможность серьёзных отношений и замужества. Свидание превращается не в романтический вечер, а в допрос по чек-листу. Им хочется понять, на что он настроен и как видит продолжение их истории, которой по факту ещё нет.

Такие женщины в буквальном смысле хотят услышать от мужчины: «Да, я тот самый мужчина, настроенный только на серьёзные отношения, я, как и ты, хочу семью, детей, обещаю, что никакого больше флирта с другими женщинами».

Как думаете, мужчине это понравится? Нет.

Таких женщин они воспринимают как злых собак, от которых нужно бежать. Мужчины не дураки, они чётко видят женщин, которые пытаются в буквальном смысле отобрать их свободу, друзей, деньги и увлечения.

Расскажу историю девушки, которая была одержима этой идеей.

Алёна 35 лет, пришла ко мне на встречу. Я думала, что она пошутила, но нет же. Смеялись до слёз, после того как она рассказала:

«Елена, мне нужен мужчина, который сделает предложение, я уже готова. В багажнике уже два года лежит фата». У девушки была мечта. Романтический вечер, закат, они вдвоём. Он достаёт коробочку с кольцом, падает на одно колено со словами: «Алёна, ты выйдешь за меня?» А она в этот момент открывает багажник, надевает фату и говорит: «Я согласна».

Женщинам с бегущей строкой «Я хочу замуж» уже не важно, кого она выбирает на эту роль. Интересен сам «персонаж», который с большей вероятностью сделает ей предложение.

3. Я хотела понравиться

Вы ни в коем случае не должны идти на свидание, чтобы понравиться мужчине. Если вы так думаете, то свидание будет провальным. Когда женщина очень сильно хочет понравиться мужчине, она начинает тревожиться и очень много думать.

В чём пойти, а подходят ли туфли, о чём говорить, какие темы затрагивать, какие украшения выбрать и прочее.

Самая большая ошибка – пойти купить себе новый гардероб и косметику, сходить к визажисту, чтобы сделать укладку и макияж, подготовиться к свиданию из разряда «Я оденусь как на красную ковровую и сражу его наповал».

В этот момент женщина настолько может себя «украсить», что это будет не к месту. А если она себе ещё купит новый наряд, потратит деньги, а свидание не будет иметь продолжения, то она получит полное разочарование от шопинга и встречи.

Когда женщина, не расслабленная на встрече, а тревожная, то может нести несуразицу, вести себя не совсем адекватно, смеяться невпопад. Женщина должны идти на свидания не с мыслью понравиться ему, а оценить мужчину с точки зрения — подходит он ей или нет.

Меня сразу на ум приходит клип Шнурова «Лабутены». Как девица готовилась к свиданию, за 2 часа до встречи пила марганцовку, худела, взяла туфли у подруги, нанесла боевой макияж. Думаете, такого не бывает. Я вас умоляю. Бывает всё.

Только для мужчин это выглядит смешно. Зачем себя выставлять как на витрину магазина, как будто вы на полке и вас давно никто не берёт. Не надо себя продавать. К свиданию, тем более первому, нужно готовиться так, будто вы на него потратили не больше 15 минут.

Согласитесь, что мужчина так к свиданию не готовиться. В лучшем случае он наденет на себя чистую одежду и помоется после спортзала, если был на тренировке.

4. Узнать совместное будущее

Этим грешат и мои клиентки, я их обожаю. Перед встречей нужны все данные по мужчине, его знак зодиака, чтобы почитать гороскоп совместимости. Обратиться к астрологу, чтобы сделать натальную карту. А после встречи разложить судьбу на картах таро.

Милые мои девочки, успокойтесь. Если вам будет кайфово вместе – совместимости, карты таро и экстрасенсы не понадобятся. Сконцентрируйтесь на другом.

Теперь я понимаю, почему мужчины с опаской относятся к астрологам, нумерологам, эзотерикам. Они пугаются!

5. Слишком много слов и СМС

Мужчины немногословны, они даже СМС пишут коротко и ясно, предпочитая ограничиться точкой вместо смайла.

Но женщины – народ эмоциональный, им нужны полотенца сообщений, постоянные звонки. А если она ему написала и он в сети, то он обязан ей ответить. Соблюдайте личное пространство, навязчивых людей никто не любит, точно так же, как и женщин прилипал.

6. «Я всё сама»

Женщина на то и женщина, чтобы «играть» с мужчиной, вызывать эмоции и восхищения. Первое, что решает для себя мужчина, когда знакомится с вами – хочет он с вами переспать или нет, и только потом он готов заглянуть в вашу душу и узнать вас как личность.

В наши дни многие женщины стали слишком самостоятельными и самодостаточные «Я всё сама». Они научились зарабатывать деньги, ходить в брюках, иногда и в бесформенной одежде, за которой невозможно разглядеть все округлости женских форм.

Очень часто женщины демонстрируют мужское поведение: не ждут, пока им откроют дверь в машину или помещение, сами откроют, пододвинут стул, снимут пальто.

И вот она вся такая прекрасная всеми фибрами души пытается показать свою значимость в его глазах. Мужчины не любят матриархата. Поэтому, если хотите отношений с развитием, оставьте своё руководство дома.

При знакомстве с мужчиной хорошо работают сексуальные якоря: то, как женщина поправляет волосы, смотрит на мужчину, водит глазами правильным образом. Ошибку допускают те дамы, кто не ведёт себя как женщина, то есть не демонстрируют такое поведение.

7. «Я что, на допросе?»

Однажды мужчина меня спросил про одну клиентку: «Она точно не работает в прокуратуре?»

Мы, конечно, посмеялись.

Её ошибка была в том, что вместо того, чтобы рассказать о себе и больше интересовать мужчиной, она его расспрашивала по чек-листу. Сколько зарабатывает, какие перспективы отношений видит, сколько планирует детей.

Он же не на собеседование пришёл, чтобы его прогонять по всем вопросам полиграфа. Он пришёл познакомиться, расслабиться и отдохнуть.

Женщинам всегда повторяю одно и то же – будьте интересной личностью. У вас всегда должна быть маленькая история, которую он захочет узнать до конца.

Однажды меня попросили рассказать один интересный факт о себе. Я рассказала, что в 1,5 года меня украла обезьяна. Участники тренинга додумывали историю самостоятельно. Одни предположили, что это произошло в Таиланде, другие представили орангутанга, и что я росла как Маугли. Беседа получилась интересной.

Так же и у вас может быть. Закинули один интересный факт, а дальше пусть он порассуждает. У вас точно не найдётся времени разговаривать на табуированные темы и точно не будет неловких пауз.

Милые женщины, будьте мудрее. Женщины не должны быть похожими на мужчин, приходить на свидание с «голодными» глазами и с табличкой «Хочу замуж». Разрешите себе побыть слабой и беззащитной.