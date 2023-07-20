Он вас уничтожит: 6 верных признаков мужчины-манипулятора

Такие отношения рушат самооценку и заставляют быть зависимой от избранника.

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Определенные манипуляции присутствуют в любых отношениях, даже если вы очень стараетесь быть честными друг с другом, не врать и не быть токсичными. Но некоторые партнеры пользуются манипуляциями постоянно, чтобы внушить избраннице чувство вины, долга или жалости. Такие отношения лишают сил, не дают развиваться и приводят к депрессивному состоянию. Вычислить манипулятора можно по нескольким важным признакам.

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Желание контроля

Манипулятору важно найти и использовать ваши слабые стороны, травмы и триггеры. Для этого он контролирует партнера, иногда имитируя заботу, иногда уверяет, что это дарит ему спокойствие. Токсичный партнер узнает, куда вы идете, с кем, что вы ели, о чем думаете, как проводите время без него. Ответы на свои вопросы он не оставляет без токсичных комментариев, стараясь обесценить вашу жизнь.

Попытка огородить

Чтобы вы максимально находились под его влиянием, манипулятор старается лишить вас другого окружения. Он старательно настраивает женщину против родных и подруг, просит не ходить на встречи, ведь он будет дома переживать и грустить, подчеркивает, насколько недостойны вас близкие, а по-настоящему оценить может, конечно, только он.

Попытки менять жизнь

Аккуратно токсичный партнер подводит вас к тому, что некоторые привычки или хобби мешают вашим отношениям. Он может внушить, что вам совсем необязательно работать, а вместо походов в зал вы можете заниматься дома. Хобби? Они лишь отнимают время, которое вы могли провести вместе!

Таким способом манипулятор пытается полностью лишить вас жизни вне его.

Соревнование

Главная миссия манипулятора — доказать, что вы не справитесь без него, что ваша жизнь станет хуже. Для этого партнер всячески подчеркивает, что он лучше, успешнее, реализованнее и мудрее вас. Вам повысили зарплату? Он все равно получает больше. Вы отлично готовите? Но эти блюда не сравнятся с его кулинарными шедеврами.

Попытка улучшения

Каждый манипулятор мнит себя Пигмалионом, который может вылепить свою Галатею — женщину без изъяна, полностью подходящую его потребностям. Мужчина может намекать, что вам стоит похудеть, изменить привычки, заняться практиками. Да, в советах нет ничего плохого. Но манипулирующий партнер не просто дает рекомендации, он сознательно обесценивает вас, уверяя, что лишь изменившись, вы станете чего-то стоит.

Молчание