5 причин, почему делать нюдсы полезно

Чем вы хуже нагой Венеры с картин великих художников? Вопреки стереотипам обнаженные снимки могут быть вашим способом исследовать собственное тело и заново обрести себя. Перечисляем причины, по которым делать нюдсы полезно.

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Принятие себя

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Несмотря на то, что нагота распространена в искусстве, касательно голого тела в реальной жизни существует множество предубеждений. И нет, мы не призываем расхаживать в чем мать родила по улицам или выставлять откровенные кадры напоказ. Нюдсы, как правило, адресованы людям, которые либо уже видели вас голышом офлайн, либо имеют на это все шансы. Речь скорее о принятии своего тела. То, что нагота бывает неуместной, не означает, что вашего тела нужно стыдиться по умолчанию, даже когда вы наедине с собой. Делая нюдсы, вы учитесь воспринимать себя такой, какая вы есть.

Свежие эмоции

Подобно новой помаде неожиданного цвета или экзотическому фрукту, который вы еще не пробовали, съемка обнаженной натуры станет бодрящим экспериментом. Части тела, которыми вы недовольны, заслуживают отдельной фотосессии, которая поможет примириться с ними или мотивирует что-то менять. Возможно, достаточно лишь дополнительного ухода? Помните, что вы стремитесь к удовлетворению от своего тела, а не к желанию обзавестись чужим. Это, к счастью, невозможно.

Уверенность в своей красоте

Мы привыкаем видеть себя в определенных ракурсах. Поэтому случайные снимки в профиль или со спины порой кажутся такими странными, ведь, действительно, сложно себя узнать с незнакомой стороны. Кроме того, вы можете считать, будто вам есть чего стыдиться. Удачные кадры без одежды помогут осознать, что с вашим телом все в порядке и стесняться нечего. С помощью снимков вы познаете собственное тело во всем его многообразии.

Расширение границ

Возможно, вы даже не собираетесь выставлять напоказ откровенные кадры, но почему бы не сделать несколько селфи в новом симпатичном комплекте нижнего белья, если вы этого не делали раньше? Если этот опыт кажется вам травматичным, постарайтесь найти причины. Что заставляет вас стесняться собственного изображения, даже при условии что его больше никто не увидит? Приватная мини-фотосессия позволит осознать, что страх — это условность. Была бы решимость — вам многое по плечу!

Проработка травм