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Психолог назвал преимущества традиционных семейных ценностей

Практикующий психолог Александр Коридзе в беседе с РИАМО назвал преимущества традиционных семейных ценностей. По его словам, они, в первую очередь, необходимы для правильного воспитания ребенка. Он подчеркнул, что детей необходимо оградить от массированной западной пропаганды однополых браков.

Психолог назвал преимущества традиционных семейных ценностей
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«Раньше <...> одной из причин, по которой создавали семьи, было как раз то, что необходимо было выживать, нужны были дополнительные рабочие руки. В наше время эта причина отходит на второй план, и чаще люди создают семью, чтобы завести потомство, для того чтобы любить друг друга, заботиться и наполнить свою жизнь некими чувствами, эмоциями и новыми смыслами», — продолжил Коридзе.

Он добавил, что детям необходимо прививать традиционные семейные ценности на собственном примере, поскольку ребенок бессознательно считывает и запоминает поведение окружающих.

19 июля Совет федерации РФ одобрил закон о введении в России запрета на медицинские вмешательства, связанные со сменой пола.

Ранее эксперт ЭИСИ объяснил, почему в России чтят традиционные ценности.

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