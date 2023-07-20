Психолог назвал преимущества традиционных семейных ценностей

«Раньше <...> одной из причин, по которой создавали семьи, было как раз то, что необходимо было выживать, нужны были дополнительные рабочие руки. В наше время эта причина отходит на второй план, и чаще люди создают семью, чтобы завести потомство, для того чтобы любить друг друга, заботиться и наполнить свою жизнь некими чувствами, эмоциями и новыми смыслами», — продолжил Коридзе.