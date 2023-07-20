Психолог рассказала, как распознать стресс и к кому нужно обращаться

В жизни каждого постоянно происходит множество событий, которые сказываются на нашем уровне стресса. Соцсети и СМИ искажают реальность, добавляя тревожность в нашу жизнь. Если вовремя не защищать свою психику, то можно довести себя до хронического стресса. Семейный психолог Ольга Мищенка рассказала, как понять, что вы находитесь в стрессовом состоянии, когда нужно обращаться к специалисту и как бороться со стрессом.

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Стресс – напряжение организма, проявляющееся в результате неблагоприятных внешних событий. Специалист считает, что если человек не испытывает непрерывную эмоциональную нагрузку и знает, как оказать самопомощь, то не окажется в плачевной ситуации, и ему не придется обращаться к специалистам.

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«Но если подобное состояние длится продолжительный период, то это переходит в дистресс, который требует обязательной коррекции. Дистресс нарушает защитные функции организма и приводит к развитию заболеваний», – отметила Мищенка.

В связи с тем, что в России происходит много негативных событий, люди воспринимают напряжение как часть своей жизни. Из-за этого существует опасность пропустить первые признаки стресса, к которым относятся:

упадок сил,

проблемы со сном,

тремор,

головные боли,

проблемы с ЖКТ,

снижение концентрации и внимания,

ухудшение памяти,

апатия и вялость,

раздражительность,

сексуальные расстройства.

Психолог заметила, что если человек внимательно следит за своим физическим и эмоциональным состоянием, он без труда отметит негативные изменения. На начальных этапах он сам может справиться со стрессом при использовании определенных техник и методик.

«Если самостоятельно выйти из состояния стресса не удается, обращайтесь к специалисту. Важно понимать, что дистресс – это серьезное расстройство. Если его не лечить, он приведет к депрессии или паническим атакам», – рекомендует Ольга Мищенка.

Дистресс связан с напряжением в теле, поэтому специалисты рекомендуют проводить релаксационные мероприятия: массаж, йогу, баню.

В тяжелых случаях необходимо обращаться к врачу-психотерапевту, который сможет прописать медикаментозное лечение, чтобы снизить уровень тревоги и нормализовать сон, и назначить сеансы психотерапии. Подобный комплексный подход обеспечит достижение нужного результата.

«Одних медикаментов недостаточно. Важно подключить работу с психологом. Специалист выявит и устранит причины, которые привели к патологическому состоянию, разберет ситуации, которые вызывают беспокойства», – сообщила Мищенка в беседе с «Общественной службой новостей».