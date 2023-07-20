Психолог рассказала, как распознать стресс и к кому нужно обращаться
В жизни каждого постоянно происходит множество событий, которые сказываются на нашем уровне стресса. Соцсети и СМИ искажают реальность, добавляя тревожность в нашу жизнь. Если вовремя не защищать свою психику, то можно довести себя до хронического стресса. Семейный психолог Ольга Мищенка рассказала, как понять, что вы находитесь в стрессовом состоянии, когда нужно обращаться к специалисту и как бороться со стрессом.
Стресс – напряжение организма, проявляющееся в результате неблагоприятных внешних событий. Специалист считает, что если человек не испытывает непрерывную эмоциональную нагрузку и знает, как оказать самопомощь, то не окажется в плачевной ситуации, и ему не придется обращаться к специалистам.
«Но если подобное состояние длится продолжительный период, то это переходит в дистресс, который требует обязательной коррекции. Дистресс нарушает защитные функции организма и приводит к развитию заболеваний», – отметила Мищенка.
В связи с тем, что в России происходит много негативных событий, люди воспринимают напряжение как часть своей жизни. Из-за этого существует опасность пропустить первые признаки стресса, к которым относятся:
- упадок сил,
- проблемы со сном,
- тремор,
- головные боли,
- проблемы с ЖКТ,
- снижение концентрации и внимания,
- ухудшение памяти,
- апатия и вялость,
- раздражительность,
- сексуальные расстройства.
Психолог заметила, что если человек внимательно следит за своим физическим и эмоциональным состоянием, он без труда отметит негативные изменения. На начальных этапах он сам может справиться со стрессом при использовании определенных техник и методик.
«Если самостоятельно выйти из состояния стресса не удается, обращайтесь к специалисту. Важно понимать, что дистресс – это серьезное расстройство. Если его не лечить, он приведет к депрессии или паническим атакам», – рекомендует Ольга Мищенка.
Дистресс связан с напряжением в теле, поэтому специалисты рекомендуют проводить релаксационные мероприятия: массаж, йогу, баню.
В тяжелых случаях необходимо обращаться к врачу-психотерапевту, который сможет прописать медикаментозное лечение, чтобы снизить уровень тревоги и нормализовать сон, и назначить сеансы психотерапии. Подобный комплексный подход обеспечит достижение нужного результата.
«Одних медикаментов недостаточно. Важно подключить работу с психологом. Специалист выявит и устранит причины, которые привели к патологическому состоянию, разберет ситуации, которые вызывают беспокойства», – сообщила Мищенка в беседе с «Общественной службой новостей».
Однако, чтобы не доводить свое психическое здоровье до критического состояния, необходимо проводить профилактику. Самыми эффективными методами можно назвать сбалансированное питание, занятия спортом, здоровый режим сна, прогулки на свежем воздухе и занятия хобби, заключила психолог.