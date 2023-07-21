Утро насмарку: как настроиться после раннего пробуждения

Помогите себе проснуться.

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Многие специалисты и психологи уверены: утро задает настроение всему дню. Именно от него зависит, насколько вы будете бодрыми, работоспособными, активными. Но как оставаться в хорошем расположении духа, если из сладких снов вас в шесть утра вырвал противный писк будильника.

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Эксперты рекомендуют воспользоваться несколькими несложными лайфхаками.

Время отхода ко сну

Про это правило говорят так много и так часто, что многим оно кажется банальным. Но стоит напомнить, что менять нужно не время пробуждения, а время отхода ко сну. Научитесь ложиться на час раньше, и вы почувствуете, что чувствуете себя бодрее, упадок сил проходит, а утро больше не кажется таким серьезным испытанием. Старайтесь, чтобы на сон отводилось не менее семи-восьми часов, тогда пробуждение станет заметно легче.

Спокойный завтрак

Неважно, нравится ли вам по утрам выпивать чашку кофе или полноценно завтракать, отведите для этого некоторое время. Пусть завтрак будет красивым, неспешным, за эти 15—30 минут вы придете в себя и настроитесь на продуктивный день. К тому же, медленный, вдумчивый прием пищи позволит ЖКТ нормально работать в течение дня.

Немного движения

Помогите себе проснуться, для этого совсем не обязательно отправляться в зал или совершать полноценную тренировку. Просто немного подвигайтесь, потянитесь, может, пройдите пешком остановку или две. Активность разбудит организм, насытит мозг кислородом и прогонит остатки сна. Существует множество практик, рассчитанных на 5—10 минут, используйте те, что вам нравятся.

Правильный фон

Если утром вы погружаетесь в ленту новостей или включаете сериал, мозг перегружается информацией и отказывается нормально функционировать в течение дня. Замените телевизор на любимую музыку, она заставит вас пританцовывать, получить заряд хорошего настроения и войти в день с легкостью.

Небольшая практика