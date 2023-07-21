Лень от жары: что делать, если летом ничего не хочется

Лето уже перевалило за экватор. Одни регионы заливает дождем, в других стоит аномальная жара. В такие моменты сконцентрироваться на работе особенно трудно.

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Для многих офис в это время года становится камерой пыток, где время тянется особенно медленно. Сам организм призывает нас взять передышку и отдохнуть от всех забот.

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Как найти в себе силы настроиться на работу и побороть так называемую тепловую лень – в материале «ФедералПресс».

Каприз или болезнь

В медицинской терминологии есть такая разновидность аффективных расстройств как «летняя депрессия». На Западе она известна еще с середины 80-х годов прошлого столетия под названием «summer SAD». Обычно депрессия начинается весной и набирает обороты к середине лета, а к осени идет на спад. Причины развития этой болезни до конца не выяснены, медики до сих пор составляют список потенциальных спусковых крючков.

Основные симптомы:

Неустойчивое и удрученное состояние;

Недовольство собой и всем миром;

Раздражительность и апатия;

Постоянная усталость и низкая работоспособность.

Специалисты выделяют две причины, которые обычно влияют на работоспособность.

Психология: трудно составлять планы, отчеты и рейтинги, когда другие люди уходят в отпуска и праздно гуляют на улице.

трудно составлять планы, отчеты и рейтинги, когда другие люди уходят в отпуска и праздно гуляют на улице. Физиология: в условиях аномальной жары организм теряет работоспособность, любые физические движения даются с трудом, не говоря уже о профессиональны обязанностях.

Причины депрессии и апатии на работе

Причин плохого самочувствия может быть много. Если в зимнее время нам не хватает солнца и тепла, из-за чего возникает недостаток серотонина, то летом, наоборот, увеличение светового дня и сокращение ночи приводит к нарушению выработки мелатонина. А ведь именно этот гормон играет важную роль в жизни, регулируя сон и влияя на настроение.

Для аллергиков летний сезон – своеобразная проверка на прочность. Воспеваемое поэтами цветение вызывает столько неприятностей, что многие мечтают собрать вещи и уехать на все лето в края вечных льдов. Если ко всему этому присоединяется еще и аллергия на солнце, то такому человеку не позавидуешь. Причем обо всех этих сложностях бедняга знает заранее. Понимая, что через эту пытку все равно придется пройти, некоторые впадают в депрессию с первыми весенними днями.

Причиной апатии у женщин чаще всего становится лишний вес. Если зимой питаться вкусно и сытно, но неполезно, то с приходом тепла начинаются проблемы. Достаются чемоданы и пакеты с летней одеждой и… убираются обратно. Многие дамы вообще сгоряча относят их на помойку, на радость бомжам. Причина одна – любимая юбка не застегивается на талии, а при примерке коротких шорт смотреть на свое отражение в зеркале и вовсе страшно. В итоге единственное, что оказывается впору – это бусики. А вокруг все ходят стройные, загорелые и веселые… Ну как тут не впасть в депрессию?

Наконец, плохое настроение может быть связано с каникулами у детей и подготовкой к предстоящему отпуску. Особенно если по тем или иным причинам поездка срывается. Что ни говори, а у не слишком состоятельного человека предстоящие финансовые расходы способны вызвать такую депрессию, что не всякого моря хватит, чтобы ее утопить.

РИА "ФедералПресс"

Советы врачей

Плохое настроение, неважное самочувствие и отсутствие работоспособности нельзя оставлять без внимания. В связи с этим, вне зависимости от того, где вы находитесь – в офисе, цеху или на удаленке, вам помогут несколько советов.

Пить больше воды, а сладкие и газированные напитки лучше исключить.

Сохранять осторожность при использовании кондиционера.

Находясь на открытом воздухе, следует надевать закрытую одежду и головной убор для избежания солнечных ожогов и теплового удара.

Как быстро настроиться на работу

Продолжительность лета – три месяца, а отпуск, к сожалению, всего месяц, а то и вовсе приходится делить его на две недели. Причем вторую половину догуливать в холода. Что же делать тем, кто должен проводить жаркие дни в душном офисе или в цеху предприятия? Работать, дамы и господа!

Создать соответствующий настрой помогут несколько советов:

1. Ищите мотивацию для себя: какой бы далекой ни выглядела конечная цель, можно настроить себя на некий промежуточный результат. Находите время заводить новые знакомства, устанавливать деловые связи, что потом может сыграть не последнюю роль в вашем карьерном росте.

2. Четко планируйте дела: разделите их на важные и второстепенные. Причем лучше составить список всех дел на бумаге, повесить перед глазами, чтобы потом вычеркивать те, которые уже сделаны.

3. Не отвлекайтесь от главного: необходимо выделять приоритетные задачи и начинать день с самого важного, тогда чувство удовлетворения будет сопровождать вас весь день.

4. Создайте вокруг себя комфортную обстановку: можно снять картину, которая долгое время раздражала, или сделать перестановку. Если такой возможности нет, можно привести в порядок свой рабочий стол.

5. Создайте летнее настроение: психологи называют его эффектом «отложенного удовольствия». Во время выполнения сложных задач важно представить, что через каких-то пару месяцев вы отправитесь в отпуск и уже там уйдете в отрыв.

6. Следите за здоровьем: болеть всегда плохо, а особенно летом. Поэтому именно сейчас важно тщательно заботиться о своем самочувствии.

7. Не пропускайте возможности: особенно полезно для тех, кто уже отгулял отпуск или не может уйти отдыхать, поскольку только что сменил работу. Нужно научиться получать наслаждение от тех моментов, которые окружают здесь и сейчас. Ведь летний вечер такой длинный, и, если позволяет погода, можно сходить на пляж, посидеть на открытой террасе летнего кафе или прогуляться по парку.

8. В выходные можно всей семьей уехать за город и провести время на берегу живописного водоема. Чем не отпуск?

Народные советы и не только

Психологи настоятельно рекомендуют учитывать свои личные биоритмы. Кому-то проще уже с утра включаться в работу, и он сохраняет бодрость, а кто-то включается лишь после 11 часов.

Знание режима спадов и подъемов собственной работоспособности поможет составить оптимальный план на день. Кроме того, по мнению специалистов, на столе следует поставить пучок мяты или базилика. Аромат этих душистых трав стимулирует работу мозга и улучшает память.