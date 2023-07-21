Психолог объяснила стремление некоторых людей оголяться на публике

Желание некоторые людей оголяться вытекает из недостатка внимания со стороны родителей. Об этом сообщила психолог Наталья Наумова.

«Люди любят оголяться, потому что они хотят увидеть влюбленность, желание или одобрение. Они хотят удивить, вызвать яркую реакцию и восторг других людей и за счет этого понять, что они действительно классные», – объяснила Наталья Наумова.

Психолог добавила, что такие люди находятся в инфантильной позиции, в которой они ждут одобрения своих родителей. Такое может происходить за счет недостатка внимания от родителей в детстве, после чего человек начинает привлекать внимание иным способом. По этой причине у человека возникает зависимость от чужих эмоций.

При наличии такой зависимости человек не будет чувствовать себя классным, пока не удивит других людей. С этой целью он может прибегнуть к оголению или покраске волос в яркие цвета.