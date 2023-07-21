Как справиться со стрессом

О техниках, помогающих справиться с тревожностью и негативными эмоциями, рассказала семейный психолог Ольга Мищенка.

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Эксперт пояснила, что стресс — это сильное напряжение организма, проявляющееся в результате воздействия неблагоприятных внешних факторов. Если человек вовремя заметил негативные изменения, то он может помочь себе самостоятельно.

Восстановить душевное состояние помогают прогулки на природе, дыхательная гимнастика, медитация, йога и массаж. Важно соблюдать режим отдыха и сна, помнить о ежедневных физических нагрузках. Также психолог посоветовала найти хобби, любимое дело, которое будет приносить положительные эмоции.