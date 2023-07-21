Ресурсное состояние: что это, как в него войти и обрести внутреннюю энергию

Почему у вас часто не хватает сил на реализацию задуманного и где их взять?

Термин ресурсное состояние — из психологии, и сейчас он очень популярен. Его значение всем более или менее понятно. Речь о том, что даёт нам силы двигаться вперёд и выполнять поставленные задачи.

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Согласно точному определению, ресурсное состояние — это ощущение психического и физического благополучия, когда человек чувствует себя спокойным, уверенным и способным справляться с любыми задачами и проблемами. Но откуда берётся этот запас энергии и как его можно пополнить? Давайте разбираться вместе с психологом.

Что влияет на ресурсное состояние?

Генетика. Некоторые люди по природе более устойчивы к стрессу и негативным эмоциям, чем другие.

Воспитание. Родители и близкие люди могут поддерживать или подрывать ресурсность ребёнка своим отношением, образцом поведения и ожиданиями.

Образ жизни. Здоровый сон, питание, физическая активность, хобби и социальные контакты способствуют повышению ресурсности. Например, 8,5 часа аэробной нагрузки в неделю помогает достигать больших результатов в учёбе и умственном труде.

Психологические навыки. Умение управлять своими мыслями, эмоциями и поведением, а также адаптироваться к изменениям и принимать решения, также влияют на запас жизненных сил.

Среда обитания. Окружение, в котором человек живёт и работает, может быть благоприятным или неблагоприятным для его ресурсности. Например, постоянные конфликты на работе или в семье выматывают и значительно снижают уровень энергии.

Ресурсное состояние женщины и мужчины

Научных доказательств, что внутренние состояния зависят от пола человека, нет. Однако проявляться снижение ресурсов у женщин и мужчин может по-разному. Первые чаще испытывают эмоциональный стресс из-за гормональных колебаний, чувства ответственности за быт и нагрузки от воспитания детей. К тому же общество предъявляет высокие требования к внешности женщин.

Также они склонны больше заботиться о близких. Как подсчитали психологи, женщина среднего возраста в среднем беспокоится сразу о восьми близких людях: муже, детях, своих родителях и родителях супруга, и лишь в последнюю очередь — о себе. Такая нагрузка может приводить к выгоранию и утрате ресурсов.

Мужчины чаще испытывают физический стресс из-за конкуренции на работе. Вбитый с детства шаблон о том, что «мальчики не плачут», вынуждает их меньше выражать свои эмоции и редко просить помощи. А это, в свою очередь, приводит к накоплению напряжения.

Для поддержания ресурсного состояния женщинам и мужчинам нужно учитывать свои индивидуальные особенности и потребности. Также неплохо было бы стремиться к балансу между работой и личной жизнью.

Как войти в ресурс?

После определения природы упадка жизненных сил мы переходим к поиску источников восполнения своих ресурсов. Существует множество способов и техник, которые помогают восстановить силы. Регулярное их выполнение поможет справляться со стрессом и найти новые радости в жизни. Давайте разберём некоторые важные моменты.

Конкретные техники

1. Дыхательные упражнения

Осознанное глубокое дыхание помогает успокоить нервную систему, снизить уровень стресса и повысить концентрацию. Как его освоить? Вот одна из техник.

Остановитесь и начните медленно вдыхать на четыре счёта,. Почувствуйте, как воздух наполняет лёгкие. Теперь так же на четыре счёта выдыхайте. Сделайте 12 таких циклов. Во время выполнения отвлекитесь от мыслей и сконцентрируйтесь только на физических ощущениях. Так вам удастся расслабиться.

2. Релаксация

Медитация, йога, прогрессивная мышечная релаксация и аутогенная тренировка снимут внутреннее и внешнее напряжение, улучшат настроение и даже смогут укрепить иммунитет. Настройте в фитнес-браслете напоминание и регулярно проводите упражнения. Достаточно будет выделить 20 минут в день.

3. Позитивное мышление

Замена негативных мыслей на позитивные, а также выражение благодарности и признания достижений помогают повысить самооценку, мотивацию и оптимизм.

Попробуйте зафиксировать первую тревожную мысль, откиньте эмоциональную составляющую, вернитесь к ней и посмотрите на событие с другой стороны. Обозначьте, какую пользу можно вынести из произошедшего. Поначалу сделать это будет сложно, но с каждой последующей тренировкой навык войдёт в привычку.

4. Целеполагание

Установка конкретных, измеримых, достижимых, реалистичных и ограниченных по времени целей помогает организовать свою деятельность, контролировать свой прогресс и чувствовать удовлетворение от результатов.

Возьмите лист бумаги и зафиксируйте ваши цели. Повесьте список на холодильник. Напоминания будут подстёгивать вас и мотивировать достигать задачи.

5. Саморазвитие

Обучение новому, развитие интересов помогают расширять свой кругозор, повышать свою компетентность и самореализацию.

Пройдите курсы повышения квалификации, посетите тренинги интересующей направленности, выберите хобби по душе: рисование, пение, танцы. Помимо получения знаний в своей специализации, вы сможете приобрести новые знакомства и расширить круг общения.

6. Самосострадание

Научитесь прощать себе ошибки, принимать себя, а также заботиться о своих физических и психических потребностях. Это поможет повысить самоуважение, самолюбие и самодостаточность.

7. Социальная поддержка

Общение с друзьями, родственниками или коллегами, которые понимают вас, поддерживают и делятся переживаниями, помогает снизить чувство одиночества, укрепить доверие и получить полезный совет или помощь.

Как поддержать ресурсное состояние?

Необходимо следить за своим состоянием, трезво оценивая расход ресурса и время на его восполнение. Иначе потеря энергии и сил будут случаться регулярно. Как же себе помочь?

1. Регулярно практикуйте способы и техники для восполнения ресурсного состояния. Не стоит ждать кризисной ситуации или высокого уровня стресса для того, чтобы начать заниматься своим благополучием. Сделайте это частью ежедневной рутины. Умные часы помогут запланировать и не забывать практиковаться.

2. Следите за своим состоянием. Отслеживайте эмоции, мысли и поведение. Замечайте признаки усталости, раздражительности или апатии.

3. Будьте гибкими. Не придерживайтесь одного способа или техники для достижения ресурсного состояния. Экспериментируйте с разными методами и выбирайте те, которые подходят вам в зависимости от ситуации и настроения.

4. Смотрите на вещи реально. Чувствовать себя счастливым и успешным всегда невозможно. Признайте тот факт, что жизнь состоит из взлётов и падений и важно уметь справляться с трудностями, не теряя надежду.

5. Будьте открытыми. Не бойтесь пробовать новое, учитесь у других людей, принимайте обратную связь и критику. Рассматривайте всё это как возможность для роста и развития.

Ресурсное состояние — не только желательное, но и необходимое условие для качественной жизни. Оно помогает человеку быть здоровым, счастливым, продуктивным и творческим. При этом запас жизненных сил не является постоянным или данностью. Его поддержание требует постоянной работы над собой и своим окружением.