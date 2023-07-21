Названы самые раздражающие привычки партнеров в отношениях

Плохая гигиена, курение и ворчливость названы главными привычками, которые раздражают партнеров и являются потенциальными причинами для расставания. Такой вывод следует из опроса британской компании Hammonds Furniture, пишет HuffPost.

В исследовании приняли участие две тысячи человек. В пятерку самых раздражающих повадок, помимо плохой гигиены, курения и ворчливости, вошли привычка ковыряться в носу и громко жевать или чавкать. Далее следовали храп, невыполнение домашних дел, негативные отзывы о родителях партнера, привычка шумно и навязчиво смотреть спортивные передачи и без спроса пользоваться дорогими личными вещами партнера.

Коуч по отношениям Билли Рид считает, что раздражение из-за манер поведения не должно становиться поводом для немедленного расставания. Для начала нужно поговорить с партнером и рассказать ему о своем отношении к его неприятной привычке. Чтобы это не закончилось ссорой, Рид посоветовал избегать прямой критики и обвинений.

Затем, по мнению Рида, партнерам следует вместе придумать вариант поведения, который будет приемлем для обоих. Если же один из партнеров не желает менять свои привычки, а второй не может с этим смириться, разрыв неизбежен.