5 техник, которые помогут обрести уверенность в себе

Коучи, психологи, специалисты почти в каждом выступлении напоминают, как важно обрести здоровую самооценку и уверенность в себе. Без нее не получится добиться ни счастливых отношений, ни успехов в карьере. Но достичь этого совсем не просто, социальные сети и маркетинг постоянно заставляют людей чувствовать себя недостаточно привлекательными, счастливыми, богатыми.

Чтобы укрепить уверенность в себе, специалисты рекомендуют регулярно применять несколько эффективных техник.

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Следите за осанкой

Язык тела влияет на восприятие нас окружающими даже больше, чем слова. К тому же, он влияет на самоощущение. Поэтому первый шаг к обретению уверенности — изменение привычного языка тела. Выпрямите спину, расправьте плечи, поднимите нос, шагайте широко и смотрите в глаза собеседникам. Вы и сами не заметили, как станете чувствовать себя гораздо увереннее.

Замедлитесь

Суетливость всегда ассоциируется с неуверенностью, поэтому постарайтесь замедлиться. Ходите размеренным темпом, говорите неторопливо и не повышайте голос. Если почувствовали, что стали нервничать и переживать о том, как выглядите со стороны, сделайте глубокий вдох, выдохните и снизьте темп.

Отслеживайте мысли

Внутренние убеждения в том, что вы потерпите неудачу, приводит к постоянной неуверенности в себе. Сложно чувствовать себя комфортно на собеседовании, если накануне вы уже убедили себя в том, что не понравитесь работодателю, да и свидание вряд ли пройдет удачно, если вы сосредоточены на своих недостатках.

Старайтесь отслеживать негативные установки и прорабатывать их. Решили, что провалите собеседование? Выпишите свои страхи и найдите для них противоположную установку. Например, мало опыта — зато много желания развиваться. Учитесь для каждой негативной мысли искать опровержение.

Отмечайте свои достижения

Воспитание, общественные нормы и установки с раннего детства прививают: гордиться собой это плохо, стыдно, неправильно. Тысячи людей зацикливаются на недостатках, ошибках и провалах, старательно игнорируя все достижения. Пора ломать эту схему. Выписывайте и хвалите себя за все, чего достигли, даже если пока незначительные успехи. Порадуйтесь, что занялись спортом, что съели полезные блюда или отлично сдали отчет на работе.

Вскоре вы поймете, что в жизни множество поводов для гордости и радости за саму себя.

Станьте для себя лучшим другом